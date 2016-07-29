Ярославль, 29 июля, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов перейдет работать в одну из федеральных структур и будет представлен к награде. Об этом заявил полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов на церемонии представления врио губернатора Дмитрия Миронова.

Сергей Ястребов

Беглов поблагодарил бывшего главу региона за работу.

«Сергей Николаевич представлен к государственной награде, я думаю президент поддержит ее, потому что показатели хорошие, работал он самоотверженно со всей командой. Его служба продолжается, он никуда не уходит, он переходит на другую работу в федеральные структуры нашего государства, поэтому пожелаем ему успехов, удачи на новом поприще», — сказал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Сам Сергей Ястребов, присутствовавший на церемонии, выглядел очень довольным. Он поблагодарил своих коллег по исполнительной власти и депутатов Ярославской облдумы за работу, пообещав, что всегда будет готов помочь советом новому исполняющему обязанности губернатора.

«Дмитрий Юрьевич — прекрасный руководитель, и, уверен, он также будет использовать свои возможности, чтобы получить дополнительные ресурсы и поддержку на федеральном уровне в интересах жителей области. Хочу пожелать ему успехов. Готов в любое время дня и ночи, независимо от того, где я буду работать, прийти на помощь словом, делом. Я с вами!», — сказал Сергей Ястребов.