Ярославль, 29 июля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Общественная палата Ярославской области намерена проверить работу и состояние региональных детских домов и других организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проверки пройдут в августе-сентябре этого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате.

Светлана Лягушева

Мониторинг детских домов инициирован Общественной палатой РФ в целях «сбора информации, анализа слабых мест и помощи учреждениям в улучшении своей деятельности». В результате для каждого учреждения должна быть разработана «дорожная карта» по развитию деятельности и устранению выявленных недостатков.

«Общественные проверки будут проводить специально созданные комиссии, в состав которых войдут члены общественных палат, работники социальных служб, опеки, представители аппарата уполномоченного по правам ребенка, священнослужители, а также профессиональные психологи.

Мы также планируем привлечь к общественной проверке волонтеров, работающих с детскими учреждениями на постоянной основе, и родителей приемных детей, так как они имеют серьезный опыт общения с детьми-сиротами», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM член региональной Общественной палаты, председатель ярославского отделения «Фонда милосердия и здоровья» Светлана Лягушева.

Комиссиям предстоит оценить, насколько организация проживания детей в детдомах соответствует принципу семейного воспитания, как защищаются права воспитанников, как они проводят досуг, а также ряд других критериев. Чтобы подготовиться к проверкам, все члены комиссии пройдут специальное обучение на семинаре Общественной палаты РФ по методике и критериям оценки учреждений для детей-сирот.