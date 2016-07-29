Ярославль, 29 июля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. По предварительным итогам на 25 июля 2016 года в ходе сельхозпереписи в Ярославской области обследовано 64% личных подсобных хозяйств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

ИА REGNUM

Всего переписи подлежат 220 тыс объектов. Собираются данные о более 600 сельхозпредприятий, 193 тыс личных хозяйств на селе и 12 тыс в городах. Обследуются 1100 некоммерческих организаций, 13 тыс садоводов. Из садоводов на селе опрашивают всех, в городах каждое 5-е домовладение.

Сельхозорганизации заполняют переписные листы самостоятельно и передают частично в электронном виде. Половина из них уже получена. По словам заместителя руководителя Ярославльстата Ольги Харитоновой, переписчики столкнулись с проблемой неучтенных земель.

«Мы готовим письма в адрес органов власти всех уровней, заместителю председателя областного правительства Шилову, главам районов. У нас проблемы с землей! Идут нестыковки сведений, которые мы получили в Росреестре с теми, которые мы видим фактически.

Выявляются иногда даже большие земельные участки непонятно кому принадлежащие. Например, бывшие паи колхозов, которые купило физлицо, чаще не местные, возможно москвичи, которого теперь не найти. И не понятно, куда эти земли отнести, к какой категории. Толи это фермер, или ИП, или личное подсобное хозяйство, или это вообще для жилищного строительства. И узнать это не у кого!

Чаще это заброшенные, поросшие бурьяном поля, а бывают поля с посевами культур. Что-то растет и колосится, а кто владелец не понятно, концов найти не можем. Ни местные органы власти не могут пояснить, ни мы не можем выяснить. Мы со своей стороны выражаем этим обеспокоенность», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Ярославльстата Ольга Харитонова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сельскохозяйственная перепись в Ярославской области проходит с 1 июля по 15 августа 2016 года.