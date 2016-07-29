Рыбинск, Ярославская область, 29 июля, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Муниципальный совет Рыбинска Ярославской области обратился в комиссию по наградам при администрации города с просьбой присвоить звание «Почетный гражданин города Рыбинска» бывшему мэру города, осужденному за получение взятки Юрию Ласточкину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Рыбинском муниципальном совете.

Юрий Ласточкин

Вопрос о присвоении звания возник на заседании совета 28 июля при рассмотрении кандидатур других претендентов. Городская комиссия по наградам, которую возглавляет нынешний градоначальник Денис Добряков, предложила присвоить высшую награду города 6 рыбинцам.

Это Георгий Конюхов, заместитель генерального конструктора — главный конструктор проекта Sam146 ПАО «НПО «Сатурн»; Юрий Паутов, первый заместитель директора по персоналу ПАО «НПО «Сатурн»; Юрий Карпов, пенсионер, Герой Социалистического труда; Генриг Акимов, почетный председатель Рыбинского Совета ветеранов боевых действий в Афганистане; Федор Мандрик, начальник 4 Центра связи специального назначения ФСО России, а также депутат Ярославской областной думы, генеральный директор компании «РУМСР», бывший мэр Рыбинска Евгений Сдвижков.

Однако на заседании депутат Владимир Пахарев предложил дополнить этот список еще одним экс-мэром — Юрием Ласточкиным, который в настоящее время отбывает наказание в колонии за взятку. Ласточкин осужден на 8,5 лет лишения свободы.

Несмотря на вступивший в силу приговор и то, что Ласточкин был лишен полномочий самим советом, депутаты единогласно приняли решение ходатайствовать перед комиссией о присвоении звания «Почетный гражданин города Рыбинска» бывшему мэру. По мнению Пахарева, заслуги Ласточкина перед городом весомее, чем Сдвижкова. Формально судимость и нахождение в местах лишения свободы не являются препятствием для оценки заслуг перед городом.

«Согласно нашему Положению о присвоении почетного звания этих ограничений нет. Ни о судимости, ни о том, что человек находится в заключении. Более того, год назад я предложил, и мы внесли, что это звание можно присваивать посмертно, раньше такого не было», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Муниципального совета Рыбинска Владимир Пахарев.

Интересно, что получивший звание почетного гражданина Евгений Сдвижков ранее тоже был осужден за взятку, однако приговор был отменен Верховным Судом в связи с отсутствием события преступления. Приговор Юрию Ласточкину, экс-мэру, а ранее директору и владельцу НПО «Сатурн», тоже в настоящее время обжалуется в Верховном суде. По мнению Пахарева, Ласточкин более достоин оценки рыбинцев, чем некоторые из новых почетных граждан.

«Я против этой комиссии, которая при главе, и в городе это обсуждается. Это никакие не почетные граждане, это люди, которых глава хотел поощрить за то, что они ему помогали на выборах. Никаких заслуг особых у отдельных кандидатур там нет», — сказал Владимир Пахарев.