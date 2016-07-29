Вашингтон, 29 июля, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе своего выступления заявила, что жители страны должны объединиться, так как близится «час расплаты». Об этом сообщает в пятницу, 29 июля, телекомпания ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Клинтон

«Могущественные силы угрожают расколоть общество, а доверие и уважение друг к другу снижается», — говорит экс-госсекретарь США.

При этом Клинтон добавила, что американскому обществу необходимо объединиться против «воинственной политики» кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Экс-госсекретарь США считает, что миллиардер хочет изолировать страну от всего мира, а также разделить американцев.

«Он (Трамп) хочет, чтобы мы боялись будущего и друг друга, — говорит Клинтон. — Мы не станем строить стен, и мы не будем запрещать религию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская телекомпания CNN и исследовательская служба ORC недавно провели социологический опрос о том, кто из двух претендентов на пост президента США — Дональд Трамп или Хиллари Клинтон — наиболее популярны. Так, согласно результатам опроса, 45% респондентов готовы отдать свой голосу Клинтон, и 48% — Трампу.

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