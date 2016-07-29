Вашингтон, 29 июля, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) не согласовал предложенное Украиной заявление по Крыму. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил дипломатический источник в штаб-квартире организации.

Виды на Крым. Советский плакат

«Проект заявления был внесен на рассмотрение, но по прошествии нескольких часов согласовать его не удалось», — уточнил источник.

Представительство Украины при ООН на своей странице в Twitter сообщило, что заявление Украины относительно включения полуострова Крым в состав Южного федерального округа РФ (ЮФО) было заблокировано Россией в Совбезе Организации объединенных наций (ООН).

«Россия заблокировала распространенное Украиной заявление СБ ООН для прессы по Крыму», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о преобразовании Южного федерального округа и Крымского федерального округа в Южный федеральный округ.