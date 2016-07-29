Якутск, 29 июля, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Дальневосточный федеральный округ целесообразнее разделить на 2 зоны — Северо-восточную и Юго-восточную, и централизованно финансировать по крупным инвестиционным проектам. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, комментируя итоги реализации программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», которая заняла последнее место по эффективности.

Иван Шишкин. Пейзаж. Обрыв

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«Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» изначально была обречена на провал, так как она вступает в противоречие с административно-территориальным делением страны на федеральные округа, то есть включает территорию Дальневосточного федерального и небольшой части Сибирского федерального округа, а ответственным исполнителем назначено Минвостокразвития, — считает Юрий Данилов. — Таким образом, эта госпрограмма является искусственной, не полностью подпадающей под новые законы по развитию Дальнего Востока — закон о ТОРах или дальневосточном гектаре».

По мнению эксперта разрабатываемый сейчас закон о развитии Арктических территорий «тоже приведёт к распылению ограниченных средств по различным региональным государственным программам и их низкой эффективности». Повысить результативность госпрограмм по ДФО кандидат экономических наук предлагает его разделением, после которого в Северо-восточную зону попадут Якутия, Чукотский автономный округ и Магаданская область.

«В перспективе они в большей степени будут более ориентированы на освоение и добычу ископаемого сырья», — пояснил Юрий Данилов. В Юго-Восточную зону он предлагает включить остальные регионы ДФО и в них в большей степени создавать перерабатывающие мощности для ископаемого сырья, а также интенсивней развивать сельское хозяйство и рыболовство с переработкой продукции этих отраслей.

«Дальний Восток при правильной экономической политике будет финансироваться не только за счёт государственных источников, но и привлекаемых финансовых ресурсов от иностранных инвесторов из стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона», — отметил эксперт.

Напомним, по данным сайта правительства РФ госпрограмма «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» по результатам 2015 года получила низкую степень эффективности реализации — всего 45,5%, оказавшись среди всех госпрограмм на последнем 32 месте по эффективности. При этом выделенные на неё деньги были освоены почти полностью — на 97%. Финансирование программы в 2015 году из разных источников составило 33,6 миллиарда рублей. Причинами неэффективной реализации программы называется в том числе снижение объёмов обрабатывающих производств и экономическая неуверенность инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Минфин РФ предложил урезать финансирование госпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона в 20 раз. «Вот и закончилась (или заканчивается на наших глазах) очередная попытка «развития Дальнего Востока России» с помощью благих намерений государства, — сделал тогда вывод политолог, заведующий кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета Леонид Бляхер.