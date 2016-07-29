Додома, 29 июля, 2016, 07:16 — ИА Регнум. В области Сонгве (Танзания) двое мужчин, обвиняющихся в попытке выкрасть ребенка-альбиноса, отданы под суд, сообщает газета Mwananchi.

tayniplanet.ru Каждодневная попытка выжить

Обвинение выдвинуто по статье №169 Уголовного кодекса Танзании.

Обвиняемые были пойманы при попытки насильно забрать ребенка-альбиноса у матери, которая направлялась домой 16 марта этого года в 9:30 вечера.

В ходе инцидента мужчинам удалось ненадолго скрыться, но в тот же день они были пойманы гражданами области Наньяла.

Обвиняемые отрицали свою причастность к совершению преступления, несмотря на присутствие свидетелей. Прокурор района сообщил суду, что свидетельствовать готовы 8 человек, оказавшиеся на месте преступления в тот вечер.

Слушание дела было отложено до 26 июля. До этого момента ответчикам было отказано в выходе из-под стражи под залог.

Справка:

В Танзании плоть негров-альбиносов считается целительной из-за чего на них уже много веков ведется охота.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, каждые шесть часов в Танзании жертвой суеверий становится один человек.