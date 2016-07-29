Москва, 29 июля, 2016, 06:28 — ИА Регнум. В России будет создан арктический флот, состоящий из ледоколов и боевых кораблей ледового класса, несущих артиллерийское и ракетное вооружение, сообщают «Известия» со ссылкой на советника гендиректора Крыловского ГНЦ Валерия Половинкина.

warsonline.info Ледокол нового поколения «Илья Муромец»

По его словам, прошедшие учения Вооруженных сил и кораблей Северного флота на острове Котельный в Арктике показали, что обычные боевые корабли не могут свободно действовать в арктических широтах, так как толщина их бортов не способна выдержать воздействие колотого льда. Тем не менее, перед ВМФ президентом России поставлена задача постоянного присутствия в арктическом регионе.

Половинкин отметил, что в Арктике уже присутствуют американские военные корабли, несущие крылатые ракеты большой дальности BGM-109 Tomahawk, способные поражать три четверти территории России, недоступной с других направлений.

В июне 2016 года, на воду были спущены два ледокола новых типов — один атомный, головной корабль проекта 22 220 «Арктика», а другой дизель-электрический — вспомогательный ледокол проекта 21 180 «Илья Муромец».

Оба ледокола оснащены современными двигательными установками и системами электродвижения. К примеру, систему электродвижения для «Арктики» разработал Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии» («ЦНИИ СЭТ»), обойдя при этом зарубежных конкурентов из Siemens.

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Облик ударных кораблей ледового класса для ВМФ РФ пока еще обсуждается. При проектировании кораблей будет использован опыт создания нового ледокола типа ЛК-110Я (ледокол, мощностью 110 МВт, с ядерной силовой установкой) «Лидер», оснащаемого двумя новейшими реакторами РИТМ-400, обеспечивающими кораблю беспрецедентную мощность, превосходящую таковую у ледоколов проекта 22 220 почти в два раза.

Что же касается вооружения, которое могут установить на корабли подобного класса — то здесь вопросов не так много. Наверняка, это будут крылатые ракеты «Калибр-НК» в противокорабельной и стратегической версии (для нанесения ударов по наземным целям), а также зенитно-ракетные комплексы разного радиуса действия. Возможно, речь и вовсе идет об эсминце океанской зоны проекта «Лидер», который, вероятнее всего, планируется оснастить атомной силовой установкой. Этот корабль будет нести более 100 ракет различных типов в универсальных пусковых контейнерах, и, вероятно, будет оснащен системной противовоздушной и противоракетной обороны С-500.