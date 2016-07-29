Москва, 29 июля, 2016, 03:35 — ИА Регнум. В Высокий суд Лондона направлено ходатайство о вынесении в ускоренном порядке решения по иску, связанному с неисполнением Украиной обязательств по выплате долга РФ в размере $3 млрд, сообщает Минфин России.

nstu.ru Высокий суд Лондона

Обращение подано 28 июля независимой компанией «The Law Debenture Corporation plc», представляющей интересы российской стороны, уточняется в сообщении. Доверитель РФ просит суд отказать украинской стороне в отзыве иска и обязать должника выплатить номинальную стоимость облигаций, а также $75 млн в качестве неосуществленного купонного платежа и проценты по просроченной задолженности.

Предполагается, что лондонский суд рассмотрит ходатайство российской стороны в конце текущего года. В случае удовлетворения обращения полномасштабный судебный процесс проводиться не будет. Таким образом, окончательное решение по иску может быть вынесено уже в начале будущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году РФ выкупила долговые обязательства (евробонды) Украины на сумму $3 млрд. Долг и проценты к нему в размере $75 млн должен был быть погашен до конца 2015 года, однако Украина допустила технический дефолт. В декабре 2015 года правительство страны установило временный мораторий на выплату долга, позднее бессрочно продленный президентом Петром Порошенко. Официальный статус долга Украины перед РФ подтвержден МВФ.