Мальмё, Швеция, 29 июля, 2016, 02:57 — ИА Регнум. В результате взрыва, прогремевшего в районе площади Нобельторгет в шведском городе Мальмё, оказалось выбито несколько окон, сообщает местное издание Expressen.

isvecgundemi.com Оцеплено полицией

Данные об инциденте поступили в полицию 28 июля в 21:49 по местному времени. Очевидцы происшествия сообщали о выбитых взрывной волной стеклах. Взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже жилого дома. На место прибыли стражи порядка, спасатели и медики, по предварительным данным, пострадавших нет.

Полицейские оцепили улицу Треллеборг и ее окрестности и призвали граждан не покидать свои дома до окончания работы взрывотехников. Оцепление было снято вскоре после полуночи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три человека погибли и двое получили ранения при взрыве боеприпасов в Сумской области Украины. ЧП произошло 28 июля на территории испытательной станции №2 Государственного научно-исследовательского института химических продуктов ГК «Укроборонпром», куда боеприпасы были доставлены для утилизации. В обстоятельствах происшествия разбираются представители военной прокуратуры.