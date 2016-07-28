Вашингтон, 29 июля, 2016, 02:02 — ИА Регнум. Официальный представитель Белого дома Джо Эрнест заявил, что снятие санкций с России, о возможности которого ранее высказался кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, является плохой идеей, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

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Эрнест сообщил, что не намерен комментировать высказанную Трампом идею о возможном снятии санкций в одностороннем порядке в случае победы республиканца на президентских выборах. По словам представителя Белого дома, совершенно очевидно, что Соединённые Штаты такая политика однозначно ослабит.

«Я не буду отвечать прямо на его комментарии, но скажу, что наши возможности давить на Россию и посылать ясный сигнал о том, что мы не простим нарушений суверенитета Украины основано на нашей возможности действовать с нашими союзниками, и поэтому это была бы плохая идея снимать их в одностороннем порядке», — сказал Эрнест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России в случае своей победы на выборах.