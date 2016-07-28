Киев, 29 июля, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате взрыва на территории Государственного научно-исследовательского института химических продуктов ГК «Укроборонпром» (Кролевецкий район, Сумская область, Украина). Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

topwar.ru Процесс уничтожения химического оружия

Уточняется, что взрыв прогремел 28 июля в 16.30 (время местное) при разгрузке боеприпасов на испытательной станции №2. Здесь должна была произойти утилизация привезённых боеприпасов.

«В результате этого погибли три человека и еще двое получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

На место ЧП прибыли представители правоохранительных органов Сумской области. Все обстоятельства случившегося выясняются.