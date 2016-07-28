Москва, 29 июля, 2016, 00:28 — ИА Регнум. Российская спортсменка Елена Исинбаева, двукратная (2004 г., 2008 г.) олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и обладатель бронзовой медали Олимпийских игр-2012, заявила, что в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отклонили её заявку на участие в предстоящих Олимпийских играх в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом Исинбаева написала в своём Instagram.

rusofili.bg Елена Исинбаева — Российская спортсменка , двукратная (2004 г., 2008 г.) олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и обладатель бронзовой медали Олимпийских игр-2012

Исинбаева отметила, что ранее опубликованная в СМИ информация о индивидуальной заявке на участие в Олимпиаде-2016, которую она якобы не подала в IAAF, не соответствует действительности. Заявка была подана, но ответ Исинбаева получила отрицательный.

«20 минут назад я получила отрицательный ответ от секретаря IAAF. К сожалению, мне не сделали исключение. До ОИ в Рио меня не допустили. Чуда не произошло», — сообщала она.

Спортсменка поблагодарила своих друзей и болельщиков за поддержку. «Не судьба мне выступить в Рио!» — подытожила спортсменка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению IAAF все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, были не допущены до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято после обнародования доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские легкоатлеты были отстранены из-за того, что в России якобы действует «государственная допинговая программа». Непричастной к «допинговой программе» IAAF счёл лишь Клишину.

После оглашения решения IAAF российские легкоатлеты подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), который отказался удовлетворить его. Накануне, 28 июля, Исинбаева заявила, что обратится во все инстанции, в том числе в ЕСПЧ.