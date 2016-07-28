Симферополь, 29 июля, 2016, 00:27 — ИА Регнум. Гостем Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» в Крыму стал известный швейцарский журналист, политик и общественный деятель Ги Меттан.

Цитата из к/ф ] «Красная жара». реж Уолтер Хилл. 1988. США

«Любимыми приёмами западных СМИ, когда речь заходит о России, являются два очевидных клише, которые при подробном разборе оказываются несостоятельными. Во-первых, России постоянно приписывается мнимый экспансионализм, желание напасть на Европу и завоевать мировое господство. И второе — Россия невозможна без деспотизма и жестокого авторитарного режима. И эта картинка используется уже сотни лет подряд», — заявил Ги Меттан.

Отвечая на вопрос одного из участников площадки о восприятии исторического референдума в Крыму в 2014 году швейцарским обществом, Меттан подчеркнул, «несмотря на то, что референдум в Крыму был абсолютно легитимен, это не помешало официальным властям ряда европейских стран и их СМИ описывать происходящие события исключительно в отрицательном свете, в упор не видя очевидных исторических фактов».

По словам Меттана, «Крым является колыбелью русской идеи и эта правда, которая подавляется и которую не допускают до широких каналов коммуникации, всё равно займёт своё место». Исторические корни конфликта Запада с Россией уходят в средние века, вплоть до раскола христианской церкви. «После падения Византии именно Россия заняла её место и стала главной целью Запада и его предрассудков», — подчеркнул гость «Тавриды».

Меттан подчеркнул, что в наши дни «идёт конфронтация ценностей, а не идеологий.

«Россия сегодня защищает присущие её обществу ценности. Это и идеи солидарности, и общего блага и справедливости для всех людей. Когда Россия говорит на таком языке, её слушают и прислушиваются к ней», — сказал швейцарский политик.

Ги Меттан также призвал молодых историков основываться в своей работе на «диверсифицированные источники информации» и «бороться с мистификациями и искажениями всеми силами».

Напомним, всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» открыл свою работу в Крыму 1 июля.

Участниками семи смен площадки станут порядка 3000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет — преподавателей творческих профессий и молодых профессионалов различных творческих направлений со всей России.

25 июля стартовала IV профильная смена «Молодые преподаватели истории».

Форум проводится по поручению президента России Владимира Путина.

Организаторами форума являются выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ и «Роспатриотцентр».

Курирует форум Управление Президента Российский Федерации по общественным проектам.