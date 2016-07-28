Ханты-Мансийск, 29 июля, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Прожиточный минимум в Югре вырос во II квартале на 1,2% более, чем в первом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

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Сейчас он составляет 15 072 рубля в среднем на душу населения, для трудоспособного населения — 15 652 рубль, для пенсионеров — 11 855 рублей, а для детей — 14 514 рублей. Относительно первого квартала прожиточный минимум возрос на 184 рубля или на 1,2%. Инфляция в ХМАО на 25 июля составила 5,6%. Напомним, величина прожиточного минимума по Ханты-Мансийскому автономному округу за I квартал 2016 года составила в среднем на душу населения 14 888 рублей, для трудоспособного населения — 15 461 рубль, для пенсионеров — 11 718 рублей, для детей — 14 338 рублей.

Прожиточный минимум предназначен для оценки уровня жизни населения в регионе при разработке и реализации социальных программ. Исходя из этого показателя, рассчитывается объём социальной поддержки малоимущих граждан. Напомним, прожиточный минимум является стоимостным выражением потребительской корзины, определяется по единому алгоритму для каждого региона России и по РФ в целом ежеквартально. Меры государственной поддержки в автономном округе получает практически каждый четвертый югорчанин, относящийся к той или иной льготной категории.

Отметим, год назад, во II квартале 2015 года, величина прожиточного минимума в Югре составила 14 913 рублей в среднем на душу населения. Для трудоспособного населения — 15 525 рублей, для пенсионеров — 11 759 рублей, для детей — 14 234 рубля. Тем самым прожиточный минимум в Югре был проиндексирован на 9,7% по сравнению со среднедушевым показателем первого квартала 2015 года — 13 595 рублей. Что было аналогично инфляционному показателю.

В соседнем Ямало-Ненецком автономном округе на II квартал величина прожиточного минимума ещё не установлена. Известно лишь по данным Ямалстата, что уровень инфляции за январь-апрель этого года в округе составил 2,5%. В расчете на душу населения за I квартал прожиточный минимум был 15 719 рублей, для трудоспособного населения — 16 299 рублей, для пенсионеров — 12 322 рубля, для детей — 15 439 рублей. Напомним, прожиточный минимум на Ямале сокращается третий квартал подряд. В I квартале 2015 года этот показатель в расчёте на душу населения составил 15 372 рубля. Был отмечен рост в 8%. Во втором квартале минимум вырос на 905 рублей, составив 16 277 рублей. Сокращение показателя началось с III квартала, когда среднедушевой показатель составил 16 004 рублей. В IV квартале 2015 года он сократился по сравнению с III кварталом на 1,6% и составил 15 752 рублей. Для трудоспособного населения он тогда составил 16 351 рублей, для пенсионеров — 12 368 рублей, для детей — 15 311 рублей. Величина прожиточного минимума за I квартал 2016 года в расчете на душу населения увеличилась по сравнению с I кварталом 2015 года на 2,3%, то есть всего на 347 рублей. В правительстве ЯНАО отмечают, что на Ямале величина прожиточного минимума существенно выше, чем в среднем по России. Так, в IV квартале 2015 года этот показатель на душу населения в ЯНАО превышал среднероссийский более чем на 66%.

Величина прожиточного минимума за II квартал 2016 года в среднем на душу населения «тюменщины» составляет 10 285 рублей (в том числе стоимость потребительской корзины — 9 529 рублей, обязательные платежи и сборы — 756 рублей). В сравнении с установленной за I квартал 2016 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 2,2% (224 руб.) и составила 10 285 рублей, для трудоспособного населения — на 2,3% (244 руб.) — 10 803 рубля, для пенсионеров — на 2,2% (177 руб.) — 8 229 рублей, детей — на 2% (207 руб.) 10 603 рублей. Рост величины прожиточного минимума произошел за счет увеличения в рассматриваемый период цен на продукты питания в сравнении с предыдущим кварталом, в частности на рыбные продукты, крупы, фрукты, овощи и кондитерские изделия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте по труду и занятости Тюменской области. По данным Тюменьстата, с начала этого года на территории Тюменской области была зарегистрирована инфляция в размере 3,4%.

По данным Росстата на 25 июля, в целом по России инфляция с начала года составила около 7,2%. Как и прогнозировало Минэкономразвития РФ. Лишь за минувшую неделю, с 19 по 25 июля, инфляция в стране составила 0,1%, а с начала июля — 0,6%. Экономисты связывают инфляционный скачок с ростом тарифов ЖКХ.

Прожиточный минимум на душу населения во II квартале 2016 года в РФ увеличился на 1,8% по сравнению с I кварталом текущего года и составил 9 956 рублей. Для трудоспособного населения увеличился во II квартале на 1,9% и составил 10 722 рублей, для пенсионеров — на 1,7% — 8 163 рублей, для детей — на 1,9% — 9 861 рублей. Как отмечают в Минтруде, на сегодняшний день самый маленький прожиточный минимум зафиксирован в Мордовии — 7 911 рублей, самый высокий — на Камчатке 18 737 рублей.