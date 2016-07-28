Краснодар, 28 июля, 2016, 22:14 — ИА Регнум. «Шоу-программа, фаер-шоу, эротическое шоу, конкурсы, COVER группы, дискотека, и многое другое» ожидают 23 июля участников мероприятия «Медвежья мото поляна» в сочинском отеле «Беларусь», сообщает motocalendar.ru.

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Мероприятие проводится при поддержке белорусского госучреждения «Санаторий «Беларусь» управделами президента постсоветской республики. Во сколько обойдётся стриптиз и другие мероприятие организаторы не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники Белоруссии озвучивали идеи легализации в постсоветской республики секс-туризма и лёгких наркотиков. Также известно о поддержке Александром Лукашенко распространения в Белоруссии сетей казино, деятельность которых была ограничена в России и других соседних с Белоруссией странах. Вместе с тем в «идеологии белорусского государства» утверждается приверженность христианским ценностям. Александр Лукашенко также является кавалером многочисленных церковных орденов.