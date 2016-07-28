Вильнюс, 28 июля, 2016, 21:58 — ИА Регнум. В МИД Литвы 28 июля была вызвана временная поверенная в делах Белоруссии в Литве Людмила Татаринович, которой была передана очередная нота официального Вильнюса, выражающая непреходящую обеспокоенность строительством БелАЭС, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства прибалтийской постсоветской республики.

ИА REGNUM Прозападная оппозиция в Белоруссии протестует против строительства БелАЭС

Дипломату была представлена просьба «как можно скорее предоставить подробную информацию о третьем инциденте, возможно произошедшем при строительстве Островецкой атомной электростанции (АЭС)», сказано в официальном сообщении. В МИД Литвы отметили, что данный шаг был сделан «после того, как белорусская пресса огласила информацию об инциденте, произошедшем 10 июля на Островецкой АЭС, во время которого, вероятно, был поврежден корпус атомного реактора».

Отметим, что ссылок на источники в официальном сообщении нет. Возможно, руководство прибалтийской республики под «белорусской прессой» понимает польские СМИ, обслуживающие русофобствующую прозападную оппозицию и неоднократно уличённые в распространении дезинформации как в отношении АЭС, строящейся в Островецком районе Гродненской области, так и в целом ситуации в Белоруссии.

Ранее руководство Литвы было проинформировано официальным Минском о предыдущих двух «инцидентах», а также в целом о неконструктивном подходе официального Вильнюса к выстраиванию отношений между соседними республиками. Несмотря на это, тональность очередного заявления руководства прибалтийской республики не изменилась: «Данный инцидент рассматривается Литвой как особо опасный и способный вызвать необратимые отрицательные последствия для безопасности строящейся АЭС».

В ноте МИД Литвы просит не только скорейшего расследования, но также «ознакомить с результатами расследования Литву и другие соседние государства, а также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)». Кроме того, официальный Вильнюс предложил «учредить международную комиссию экспертов в целях анализа результатов данного расследования и предоставления рекомендаций».

«В ноте также выражено беспокойство Литвы относительно прозрачности проекта Островецкой АЭС, нехватки культуры безопасности и несоответствия международным стандартам по атомной безопасности и охране окружающей среды, а также недостаточной роли регулятора ядерной безопасности Белоруссии и генерального подрядчика строительства при обеспечении безопасности строительных работ, — сказано в официальном сообщении литовского министерства. — Белоруссия еще раз призвана пригласить независимых международных экспертов в целях оценки пригодности площадки Островецкой АЭС, строительных работ и их качества».

Министерство иностранных дел Литвы в своей очередной ноте «еще раз повторило требования, которые просит выполнить как можно скорее: пригласить миссию по оценке площадок (англ. Site and External Events Design — SEED) международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна в полном объеме оценить пригодность Островецкой площадки к строительству АЭС и критерии ее выбора; выполнить, в соответствии с методологией ЕС, исчерпывающие стресс-тесты (англ. stress-tests) в целях оценки риска и безопасности, которые Белоруссия обязалась выполнить в подписанном 23 июня 2011 г. соглашении с Европейской комиссией; учредить международную экспертную комиссию, согласно предложению Комитета ООН по осуществлению Конвенции Эспо, с целью исчерпывающей оценки осуществления проекта Островецкой АЭС», проинформировали литовские дипломаты.

Они сообщили также, что литовские министры иностранных дел, энергетики и окружающей среды направили письмо зампреду Еврокомиссии Марошу Шефчовичу и еврокомиссару по энергетике Ариасу Каньете с уведомлением об инциденте и просьбой «активного вмешательства ЕС в решение вопроса ядерной безопасности, важного для всего региона». Министр иностранных дел прибалтийской республики Линас Линкявичюс также обратился с письмом к генсеку МАГАТЭ Юкио Амано, в котором попросил организацию «участвовать в расследовании произошедших инцидентов».

«Это уже третий известный инцидент при строительстве Островецкой электростанции за последние четыре месяца. 8 апреля 2016 гjlf при заливке перекрытий корпуса, строящегося между двумя реакторами, были повреждены несущие конструкции. В прессе также появилась информация об инциденте, возможно произошедшем в начале июня, однако белорусские органы данную информацию не подтвердили», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Литвы не смогло заручиться поддержкой граждан прибалтийской республики в намерении построить новую АЭС взамен закрытой по требованию Брюсселя построенной ещё при СССР Игналинской атомной электростанции. Литовские власти предполагали привлечь к строительству новой Висагинской АЭС японскую корпорацию Hitachi, печально известную своим «фукусимским проектом». В итоге японская компания предпочла более надёжные и выгодные проекты, мнение литовцев о проект в Висагинасе не изменилось, и официальный Вильнюс не нашел ничего лучшего, кроме как вставлять палки в колёса проекту БелАЭС, распространяя лживую информацию как по официальным каналам, так и через проплаченные за счёт литовских налогоплательщиков публикации в негосударственной прессе.

Напомним, БелАЭС — проект «Росатома», на реализацию которого правительство РФ выделило официальному Минску кредит в объёме $10 млрд на весьма комфортных условиях с возможностью освоения белорусскими субподрядчиками. МАГАТЭ не имеет претензий к реализации проекта БелАЭС, о чём МИД Литвы прекрасно известно, что не мешает литовским чиновникам скрывать информацию, дезинформировать налогоплательщиков за их же деньги и нагнетать истерию в литовском обществе.

Отметим также, что руководство Литвы не выражает обеспокоенность в связи с планами Польши построить атомные станции на севере страны. Против строительства БелАЭС выступает также русофобствующая радикальная прозападная оппозиция в Белоруссии, поддерживаемая властями Литвы.

Президент Литвы Даля Грибаускайте 26 июля договорилась до того, что Белоруссия якобы отказывается информировать прибалтийскую республику о безопасности БелАЭС. Бывшая наставница элиты КПСС также заявила, что руководство Литвы намерено воспрепятствовать работе атомной электростанции в Белоруссии. Брюссель никак не отреагировал на намерение официального Вильнюса спровоцировать ядерный конфликт в регионе.