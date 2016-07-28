Минск, 28 июля, 2016, 20:42 — ИА Регнум. В концерне «Белнефтехим» состоялись переговоры с делегацией китайской компании СITIC Construction, посвящённые вопросам перспективного сотрудничества. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба белорусского концерна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба концерна «Белнефтехим»

Отмечается, что встреча состоялась в продолжение договоренностей, достигнутых во время визита председателя «Белнефтехима» Игоря Ляшенко в Китай и переговоров, состоявшихся в концерне, в феврале 2016 года.

В состав китайской делегации вошли президент CITIC Construction и руководитель департамента Восточной Европы и СНГ Ян Цзяньян, замглавы пекинского офиса компании Чжан Чжао и замглавы представительства CITIC Construction Белоруссии Игорь Прохоцкий. Белорусскую сторону представляли председатель «Белнефтехима» Игорь Ляшенко, его заместитель Игорь Бобырь и руководители ряда организаций нефтехимического комплекса.

«Стороны обсудили возможности сотрудничества при реализации инвестиционных проектов», — говорится в пресс-релизе концерна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Белнефтехим» проявлял интерес к нефтедобыче в странах дальнего зарубежья. Провалом завершилась попытка освоения нефтяного месторождения в Иране, более успешно продвигались проекты по геологоразведке и сотрудничеству с венесуэльской государственной нефтяной компаний. «Белорусский концерн также проявлял интерес к нефтяным месторождениям во Вьетнаме, Нигерии и других странах, однако о реализации проектов по добыче нефти белорусскими государственными компаниями в них неизвестно.

Отметим также, что китайская государственная нефтедобывающая компания также проявляет активный интерес к добыче углеводородов в Азии и Африке. При этом между Минском и Пекином заключены соглашения о стратегическом партнёрстве в различных сферах. Также известно о предложениях официального Минска потенциальным китайским партнёрам войти в состав акционеров белорусских предприятий нефтехимической отрасли. Аналогичные предложения потенциальным казахстанским партнёрам не увенчались успехом.