Ярославль, 28 июля, 2016, 17:23 — ИА Регнум. 28 июля Указом Президента РФ губернатор Ярославской области Сергей Ястребов отправлен в отставку. Примечательно, что случилось это накануне выборов в Госдуму — Ярославский регион считается одним из самых проблемных в политическом отношении.

Ярославцы в соцсетях активно обсуждают отставку губернатора, и тон этих обсуждений таков, что становится понятно: событие более чем долгожданное. Чем же так не угодил ярославцам последний губернатор — разбирался корреспондент ИА REGNUM.

В последние годы Сергею Ястребову все чаще «припоминают», что губернатор он не избранный, а назначенный. Оппозиционные политики уточняют: назначенный случайно, в результате «опалы» предшественника Сергея Вахрукова.

В декабре 2011 года Сергей Ястребов, тогда заммэра областного центра, одержал победу на праймериз «Единой России» на пост мэра Ярославля. Но в выборах не участвовал — губернатор Вахруков сделал ставку на бизнесмена Якова Якушева, который с треском проиграл выборы оппозиционному кандидату Евгению Урлашову. За эту «протестную неожиданность» Вахруков был отправлен в отставку, которую предварил гневный упрек президента Дмитрия Медведева: ситуация, когда на праймериз побеждает один человек, а на выборы идет другой, является недопустимой.

В еще теплое губернаторское кресло немедленно — уже на следующий день — был водворен Сергей Ястребов. Поднимать его по карьерной лестнице было невысоко: платой за отказ от борьбы за пост мэра лидеру праймериз стала должность заместителя губернатора. 5 мая 2012 года Ярославская областная Дума утвердила кандидатуру Ястребова. Несмотря на то, что «лошадей поменяли» прямо на переправе, в Ярославской области этой рокировке обрадовались: Сергея Вахрукова народ симпатиями тоже не жаловал.

Впрочем, новый губернатор надежд не оправдал. Федеральные политологи неоднократно отмечали неспособность Сергея Ястребова влиять на политические процессы в Ярославской области и достигать договоренностей с различными силами. Глава региона неизменно показывал низкие результаты в медиарейтингах и различных рейтингах влияния.

После «газового скандала» в августе 2014 года, когда пол-Ярославля осталось без горячей воды после того, как «Газпроммежрегионгаз» ограничил поставки газа ТГК-2 из-за огромных долгов, жители стали высказывать сомнения в способности Сергея Ястребова решать конфликтные ситуации и контролировать хозяйство региона. В конфликте энергетиков пришлось разбираться председателю правительства Александру Князькову. Сергей Ястребов в день икс уехал на презентацию Промсвязьбанка и сложившуюся ситуацию никак не комментировал. С тех пор ситуация с долгами ТГК-2 перед поставщиком газа так и не урегулирована, и «Газпром» то и дело предупреждает общественность и руководство области о возможных ограничениях поставок «голубого топлива».

Непопулярность губернатора в регионе обусловили и многочисленные коррупционные скандалы. Самые «громкие» из них были инициированы депутатом Ярославской областной думы Борисом Немцовым, обратившим внимание на семейную связь заместителя губернатора Александра Сенина, курировавшего сферу здравоохранения, с крупнейшим поставщиком дорогих медпрепаратов и оборудования, получавшим большинство госконтрактов. Сергей Ястребов, которого Немцов называл другом Сенина, как мог прикрывал подчиненного. Точку в споре депутата и власти поставил Кировский районный суд — он постановил, что в действиях Сенина имеет место конфликт интересов. После этого замгубернатора покинул свою должность. Чуть позже своего поста лишился директор регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Вундервальд, также уличенный в конфликте интересов.

Следом разоблачения коснулись самого Сергея Ястребова: проект «Муниципальный сканер» обнаружил у ярославского губернатора долгое время недекларированную усадьбу в деревне Мужево Ярославского района, а у его дочери — шикарный таунхаус на Новой Риге. Накопить на элитное жилье Елена Ястребова не могла — работала она на момент скандала в головном офисе компании «Р-Фарм», активно и успешно участвующей в системе госзакупок Ярославской области. По признанию самого Сергея Ястребова, недвижимость была куплена в разы дешевле ее рыночной стоимости.

Однако, как уточнил Муниципальный сканер, владельцем компании-застройщика, продавшей ее губернатору, является бизнесмен Сергей Бачин, владеющий заодно и курортом «Ярославское взморье», которому в рамках соглашения о сотрудничестве областной бюджет выделает сотни миллионов рублей на развитие инфраструктуры. Впрочем, вопросы о том, откуда у губернатора 12−17 миллионов на покупку такого таунхауса и почему ему сделали скидку порядка 20 миллионов рублей, так и остался открытым.

По мнению ярославцев, именно при Сергее Ястребове Ярославль приобрел славу «города без дорог». Впрочем, региональные дороги тоже не вызывали восторга. Общественность отметила интересную закономерность: в зависимости от зоны ответственности Сергея Николаевича, перемещались по региону структуры дорожника Вагинака Погосяна. Работал Ястребов в мэрии — получали эти фирмы городские контракты. Ушел Ястребов на область — и Погосян стал выигрывать тендеры на содержание дорог во всем регионе. Наиболее заметным был скандал, когда государственным автодорам «сверху» приказали не торговаться с фирмой Погосяна за контракт на 2,5 млрд по содержанию региональных дорог. В результате было возбуждено уголовное дело, своих постов лишились высокопоставленные дорожные чиновники.

Качество выполнения работ при этом вызывало острое негодование ярославцев. Именно Вагинак Погосян «уступил» Сергею Шмелеву победу в скандально известном конкурсе на содержание и уборку улично-дорожной сети Ярославля в 2012 году, что в итоге привело мэра Ярославля Евгения Урлашова на скамью подсудимых. При этом, как стало известно СМИ, в материалах уголовного дела содержатся записи телефонных разговоров Погосяна с Сергеем Ястребовым накануне аукциона и свидетельствующие о том, что губернатор был в курсе происходящего.

Впрочем, с Погосяном тоже вышло скверно: в 2015 году он был осужден за мошенничество при выполнении госконтракта на содержание полотна Юбилейного моста в Ярославле: фактически не производя обработку моста реагентами, компания-подрядчик, принадлежащая Погосяну, получала за это деньги. Ущерб бюджету был оценен в 17 миллионов рублей. Причем эти события произошли почти сразу после назначения Сергея Ястребова на пост главы региона.

Вагинак Погосян получил за это довольно мягкое наказание — полтора года лишения свободы в колонии-поселении. Хотя ущерб он возместил, и правительство просило прекратить его уголовное преследование. Впрочем, отбыв чуть больше половины срока, Погосян был условно-досрочно освобожден. Интересно, что отставка Сергея Ястребова совпала по времени с новым уголовным делом, в котором фигурирует компания «Трасса» — сотрудниками УФСБ был задержан ее директор Самвел Шаинян.

Экономическое положение Ярославской области при Сергее Ястребове не грозило региону крахом. В области наблюдался промышленный рост. Однако ряд точечных, но довольно острых проблем руководство региона оперативно решить не смогло. Внезапное закрытие Ярославского ликере-водочного завода привело к потери региональным бюджетом более миллиарда рублей акцизов. Эксперты считают, что именно губернатор должен был «разруливать» эту проблему.

Остановка НПЗ им. Менделеева в поселке Константиновский чуть было не спровоцировала масштабную экологическую катастрофу и лишила многих людей работы. Созданная региональными властями еще при прежнем губернаторе Сергее Вахрукове Ярославская генерирующая компания так и не смогла встать на ноги, требуя все больше и больше денег из бюджета. Ее тоже сотрясали уголовно-коррупционные скандалы.

Не смог Сергей Ястребов обеспечить реализацию проекта развития и реконструкции аэропорта «Туношна», который, по планам, мог превратиться в крупный международный транспортный узел. Этот проект был одобрен Президентом РФ Дмитрием Медведевым. Чуть позже Владимир Путин, приняв руководство страной, подтвердил эту резолюцию и дал указание профинансировать проект. Однако для этого регион должен был обеспечить софинансирование в размере порядка 200 млн рублей ежегодно на время его реализации. Деньги на «Ярославское взморье» примерно в том же размере нашлись, а на «Туношну» нет.

Впрочем, разбираться с реальными проблемами больше приходилось председателю Правительства Александру Князькову. В публичном поле Сергей Ястребов выполнял преимущественно презентационные функции, однако при этом он так и не стал популярным политиком.

Впрочем, несмотря на претензии ярославцев к губернатору Ястребову, при нем продолжил развиваться фармкластер региона, реанимирован проект Карабулинской развязки — инициативы и начинания его предшественников, которые, к счастью, не были забыты и брошены. Была поддержан Ястребовым и масштабный издательско-краеведческий проект «Библиотека ярославской семьи», бывший, впрочем, изначально частной инициативой. В целом уровень жизни в регионе остается одним из наиболее высоких в Центральной России, а регион довольно привлекателен для переселенцев с севера страны, Кавказа и Украины.

Провожая нелюбимого губернатора, ярославцы почти не вспоминают о положительных результатах его работы. Наверное, потому, что негативных было значительно больше.