Калининград, 28 июля, 2016, 17:09 — ИА Регнум. За считанные часы блогосфера наполнилась мнениями и суждениями о сегодняшних ключевых перестановках в регионах. Корреспондент ИА REGNUM выбрал самые первые и яркие комментарии по поводу кадровых решений в Калининградской области, где Николай Цуканов, руководящий регионом шестой год, был переведён на должность полпреда СЗФО, а новым главой российского эксклава стал начальник УФСБ, генерал-майор Евгений Зиничев.

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«Вот правильно, а то какие-то сепаратисты у вас там объявились. А время то предвоенное… Сами по себе эти маргиналы — ничто. Вот в связке с внешним врагом, это совсем другое дело» (ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров).

«Цуканов пошел на ссыльную должность. «Уж сколько их упало…» (калининградский журналист Олег Альтовский)

«Реализуется вариант «авианосца» (калининградский журналист Алексей Шабунин).

«Ууууууу… Что же там нарыли, что такой жесткач пошел? После недавнего сноса всего командования Балтийского флота теперь отправлены в отставку полпред в Северо-Западном федеральном округе и губернатор Калининграда. А Цуканов и года не отработал во втором сроке. Но в любом случае имеем повышенное внимание к западу страны» (публицист Ирина Алкснис).

«Порядок наводят. Обидно, что для этого необходимо назначать силовиков. А к Балтике, это понятно почему. Они оказались на передовой с основным врагом и там естественно должен быть порядок» (пользователь «Фейсбука» Алексей Лебедев).

«Мобилизация страны началась» (пользователь «Фейсбука» Alex Pilot).

«Новый генерал МВД, новый командующий Балтфлота, новый губернатор и это всё за 4 месяца!» (пользователь «Вконтакте» Як Яков).

«То, что дисциплина станет по строже, люди начнут более внимательно следить за своими словами, поменьше станет бардака, побольше порядка, а также то, что позиции Калининградской области как военного форпоста станут преобладать над позициями зоны экономического развития» (пользователь «Фейсбука» Игорь Изотов).