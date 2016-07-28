Ярославль, 28 июля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. 28 июля 2016 года Кировский районный суд Ярославля отказался выдать санкцию на арест генерального директора одной из крупнейших в дорожной сфере и скандально известной фирмы «Трасса» Самвела Шаиняна. Он отпущен на свободу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

«Самвэл Шаинян подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, т. е. по части 4 статье 159 УК РФ. Следователь из ФСБ и прокурор ходатайствовали о заключении под стражу. Но судья принял иное решение. Мотивировка суда в том, что согласно УПК по статьям об экономических преступлениях арест избирать нельзя», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сарбунова.

По ее словам следствие теперь само вправе избрать гендиректору «Трассы» другую меру пресечения — подписку о невыезде. В тоже время следствие и прокуратура вправе в трехдневный срок обжаловать решение Кировского райсуда.

Считается, что фирма «Трасса», получившая за последние годы большое количество подрядов на ремонт и обслуживание дорог Ярославля и области принадлежит бизнесмену Вагинаку Погосяну. Как сообщало ИА REGNUM Погосян уже был судим за мошенничество и освободился по УДО. Процессуальных действий в отношении Погосяна в судах Ярославля сегодня не было.