Киров, 28 июля, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В Кировской области после отставки Никиты Белых и назначении врио губернатора Игоря Васильева «хуже не будет уж точно». Как сообщает «Репортер», об этом заявил депутат регионального Законодательного собрания Валерий Туруло, комментируя кадровые перестановки в руководстве Кировской области.

kremlin.ru Отрешённый Белых

«Мы перейдем от либеральной модели экономики в государственное регулирование. В Кировской области больше будет присутствовать государство, будет все намного строже контролироваться. Игорь Васильев из разведки и контрразведки, поэтому он будет хорошо прогнозировать и организовывать. Я считаю, что он не случайный человек. Скорее всего, к выборам готовятся. Его связи в органах только ему помогут. Время нам все покажет. Но, наконец, нам теперь известно, что делать», — заявил депутат.

В то же время депутат Заксобрания Николай Дубравин считает, что Васильева «проглотят местные чиновники».

«Если он захочет что-то изменить, то ему просто-напросто не дадут работать местные чиновники. Они его проглотят. Ему очень тяжело тут придется. Надо его предупредить об этом, чтобы он разогнал эту шайку. Тогда есть шанс на лучшее. У нас чиновники принимают законы только для себя. Да, у Игоря Васильева есть связи, которые ему могут помочь, но и у наших есть «крыша», — уверен депутат.

В то же время депутат Государственной Думы Сергей Доронин уверен, что руководить Кировской областью Васильеву помогут не связи, а доверие президента: «Несмотря на то, что от Владимира Путина Васильеву дан карт-бланш на первоначальном этапе руководства Кировской областью, он (приемник Белых) может лишь опосредованно повлиять на ход предстоящих выборов. Васильев сможет решать конфликтные ситуации перед избирательной гонкой.

Давний оппонент Никиты Белых, депутат Госумы Сергей Мамаев считает, что назначение очередного «варяга» на пост главы области не является неожиданностью: «Было ожидаемо, что должность врио губернатора Кировской области займет человек не из региона. Игоря Васильева могут не принять у нас в регионе, если он пойдет по такому же пути, как Никита Белых. Мы же будем поддерживать его начинания, только если они будут способствовать консолидации общества».

В свою очередь Белых, по словам его адвоката Вадима Прохорова, с пониманием отнесся к новости о своей отставке. Он отчетливо осознает, что в условиях, когда сам он находится под стражей, иного выхода не было.

Одновременно с этим Белых по-прежнему настаивает на том, что он не виновен, и всеми доступными способами намерен добиваться восстановления своего доброго имени и репутации.

Читайте также: Белых освобожден от должности губернатора Кировской области

Вновь назначенный на пост врио главы региона Игорь Васильев заявил, что не видит необходимости в революционных изменениях в регионе, сообщает РИА Новости.

По его словам, потенциал у региона огромный: «Мне кажется, что за всем этим полтора миллиона людей, абсолютно талантливых, с тысячелетней историей, поэтому не думаю, что тут можно что-то революционно менять. Надо воспользоваться преимуществами, которые есть».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 июля на официальном сайте президента РФ был опубликован указ об отрешении Никиты Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. В настоящее время Белых находится по стражей. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Также 20 июля был опубликован указ президента, в соответствии с которым теперь уже бывший глава Росреестра Игорь Васильев назначен врио губернатора Кировской области.