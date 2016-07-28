Ярославль, 28 июля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Руководитель ярославского облисполкома партии «РОДИНА» Андрей Воробьев призвал патриотические силы региона объединиться вокруг нового исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова.

Андрей Воробьев

«Я лично и ярославское отделение партии «РОДИНА» полностью поддерживаем решение, принятое Президентом России, о назначении нового исполняющего обязанности губернатора Ярославской области — Дмитрия Юрьевича Миронова. Решение правильное и своевременное!

Бывший губернатор Сергей Ястребов и его команда не справлялись со своими обязанностями. Все «силы» бывшего губернатора уходили на борьбу с критикой и использование административного ресурса вместо решения накопившихся в регионе проблем. И это не только мое мнение — это мнение жителей Ярославля и Ярославской области. Я это знаю, потому что регулярно встречаюсь с жителями Ярославии ‑ и говорю уверенно: прежняя областная власть просто не работала.

Теперь исполняющим обязанности губернатора назначен Дмитрий Миронов, российский офицер, более 25-ти лет отдавший служению Родине на различных государственно важных должностях.

Я лично и все мои соратники окажем любую поддержку действиям и инициативам, направленным на улучшении жизни простых ярославцев и возрождение Ярославской области. Считаю, что и все патриотические силы области должны объединится вокруг нового губернатора», — сказал корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ярославское отделение «РОДИНЫ» потребовало возбудить уголовное дело в связи с якобы имевшим место запретом на проведение встреч «родинцев» с ветеранскими организациями в Тутаевском районе со стороны заместителя губернатора Юрия Бойко. Сам Бойко заявил, что никакого запрета не было.