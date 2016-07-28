Севастополь, 28 июля, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Отставка Сергея Меняйло и назначение его на пост полпреда Сибирского Федерального округа свидетельствует о высокой оценке президента Владимира Путина его деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правительстве Севастополя.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

СФО — самый тихий, спокойный регион, где не потребуется жесткость и волевые решения, считает собеседник.

Олегу Балавенцеву напротив, что называется «не повезло» или его «наказали». Ему достался беспокойный Северо-Кавказский федеральный округ.

При этом источник акцентировал внимание на том, что к назначению бывшего заместителя главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова на пост губернатора причастен бывший председатель заксобрания Севастополя Алексей Чалый.

Тот, по словам собеседника, задействовал цепочку Владислав Сурков — Овсянников — Чалый, что говорит о скатывании Севастополя в либеральное поле.

«В течение двух месяцев Чалый «не вылезал» из кабинета Овсянникова».Этот очень серьезный момент — все было разыграно как по нотам. Суркова зря списали — нормальный либеральный мужик. Самое страшное, что Овсянников ничего не будет делать для Севастополя — ему досталась роль марионетки, подконтрольной новому полпреду в КФО Устинову».

Меняйло воспринимает новую должность как повышение

«Это назначение стало большой неожиданностью для самого Сергея Меняйло, но он в позитивном русле смотрит вперед и воспринимает новую должность как повышение, — считает представитель правительства Севастополя Кирилл Москаленко. — Сейчас Меняйло находится в Севастополе и пока неизвестно, примет ли он участие в праздновании Дня ВМФ, которое пройдет в ближайшее воскресенье».

Другой источник в правительстве Севастополя назвал «минусом» работы Меняйло в Севастополе то, что за два года он так и не нашел общий язык с Алексеем Чалым и его командой, который, в свою очередь, имеет сильную поддержку среди и горожан. Несомненный плюс — в трудный час для Севастополя, во времена провокаций со стороны Украины, Меняйло проявил себя как кризис-менеджер. Он был жестким управленцем и давал четкие указания подчиненным, что свело к минимуму неудобство жителей от энерго‑ и продуктовой блокады.

В команде Чалого смену губернатора восприняли как личную победу и испытывают радужные перспективы

«Я с надеждой и энтузиазмом смотрю на эти изменения, рассчитываю, что мы перейдем работать в конструктивную плоскость, надеюсь, что для города это существенный поворотный шаг в плюс», — сказал РИА Новости Чалый. При этом он подчеркнул, что знаком с Овсянниковым с прошлого года. «Я его знаю. Мы первый раз познакомились в апреле 2015 года во время выездной сессии Минпромторга. Там общались, после этого еще в Севастополе несколько раз встречались», — заметил Чалый."Это победа: Меняйло не губернатор Севастополя. Это техническая перестановка. У полпредов в Сибири ограничены полномочия, — полагает предприниматель, кандидат в Госдуму от «партии Роста» Олег Николаев. — Новый врио, судя по его биографии — неплохая кандидатура — это технарь. Нам технарь нужен в городе, а не военный».

«Президент Владимир Путин нашел красивое решение непростой ситуации, — считает источник, знакомый с ситуацией. — Однако при этом в Севастополе обострится предвыборная кампания и изменится расстановка сил. Из трех кандидатов больше всего приобрел Олег Николаев».