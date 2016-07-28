Ярославль, 28 июля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Вновь назначенного врио губернатора Ярославской области 28 июля 2016 года принял президент России Владимир Путин. О новом руководителе Ярославской области известно немного. Вся жизнь и деятельность генерал-лейтенанта Дмитрия Миронова связана с силовыми ведомствами.

Дмитрий Миронов

В МВД России Миронов пришел в феврале 2014 года после работы в ФСО. Но в должности первого заместителя начальника Главного управления уголовного розыска МВД он проработал всего 3 месяца и был переведен в легендарный ГУЭБиПК (антикоррупционный департамент). Назначение Миронова произошло в самый разгар скандала с прежним главой Главного управления экономической безопасности генералом Сугробовым.

Денис Сугробов был уволен после обвинений в провокации взяток. Дмитрию Миронову пришлось полностью менять команду. Почти все окружение Сугробова оказалось в СИЗО, а его заместитель Борис Колесников покончил жизнь самоубийством.

Генералы Сугробов и Колесников считаются инициаторами уголовного преследования ярославского мэра Евгения Урлашова, задержанного в 2013 году по подозрению в покушении на вымогательство взятки.

Расчистив авгиевы конюшни в ГУЭБиПК МВД, Дмитрию Миронову теперь предстоит что-то делать и с хозяйством Евгения Урлашова, дожидающегося своей судьбы в ярославском СИЗО. Ожидается, что приговор начнут оглашать 1 августа 2016 года.