Ярославль, 28 июля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы от «Партии Народной Свободы» Василий Цепенда предполагает, что новый глава региона начнет свою деятельность с борьбы со злоупотреблениями чиновников.

Василий Цепенда

«Мы неоднократно предлагали отправить Ястребова в отставку. В первую очередь, из-за постоянно сотрясающих регион коррупционных скандалов. Теперь в администрации Президента посчитали, что борьба с коррупцией — это очень востребованный тренд и в преддверии выборов приняли это решение.

Назначение человека из силовых структур на позицию исполняющего обязанности главы региона для обывателя будет неким показателем борьбы с коррупционными преступлениями на уровне области. Можно предположить, что новый губернатор начнет свою работу именно с усилением борьбы с проявлениями злоупотреблений и хищений в среде чиновников. По крайней мере на это хочется надеяться», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Василий Цепенда.