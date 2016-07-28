Калининград, 28 июля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. У элиты Калининградской области размыта грань между «вхождением в Европу» и сепаратизмом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян, комментируя активизацию сепаратистских тенденций в Калининградской области.

Сергей Кургинян

По мнению политолога, за сепаратистскими тенденциями в России стоят «не отдельные безответственные болтуны или горе-мыслители», а «более серьезный слой элит» и «силы, которые сейчас являются достаточно могучими».

«Сегодня в России отчётливо выделены две группы элит, которые хотят в Европу. Первая говорит: «Да, хотим в Европу, но целиком». Надрывная идея вторых: «Любой ценой в Европу, даже через расчленение». И под это — главное войти! — сепаратистские тенденции нарастают. И калининградское движение здесь занимает, к сожалению, почётное место», — считает Кургинян.

«Калининградская область географически уже в Европе, это обособленный от России регион с очень сильной немецкой памятью о Кёнигсберге. Я, например, знаю, что там Тевтонский орден и другие подобные структуры постепенно оживают, — продолжил политолог. — К тому же выпирают европейские тенденции, и неизвестна активность региональной элиты в этом плане. И грань между «вхождением в Европу» и сепаратизмом непонятна, она размыта».

Сергей Кургинян напомнил, что в Калининградской области эти тенденции носят не чисто национальный характер, но уже успешно опробованный на Украине. «Когда я слышу фразу «калининградцы — евророссияне», то вспоминаю одних господ из фондов, которые также говорили: главное, что мы — еврорусские. Сейчас они стали украинскими гражданами», — сказал политолог.

Говоря о связи региональных элит с сепаратистскими тенденциями в целом по России, собеседник ИА REGNUM отметил:

«Во многих регионах мы наблюдаем движения откровенно сепаратистские. И вдруг оказывается, что расстояние между ними и региональной властью и элитами — не пропасть, а очень даже рядом. Например, на Дальнем Востоке было движение «Тигр» с «дальневосточным народом». И когда смотришь на этих немногочисленных «тигров», то рядом слышны высказывание уже более высокостатусных деятелей, которые говорят тише, но в том же ключе.

Поморское движение не могло бы существовать без поддержки целых сегментов региональной элиты. В Екатеринбурге существуют движения, которые в любой момент хотят поднять знамя «Уральской республики». Сибирское отделенченство за последние пять лет выросло в раз 5−6. Это всё равно крохи, но это уже намного больше. Набирают обороты казацкие движения на юге России с явным привкусом украинских влияний. На сегодня существует «огромная скорбь» даже в Твери, где плачут, что не ушли когда-то с Литвой и были бы сейчас на Западе. Этот татаро-монгольский русизм подсвечивается через краеведческую политику».

«Пока что эти вещи наталкиваются на сопротивление народа, который не хочет повторения ужаса предыдущего распада страны. Плюс есть Путин, есть ощущение единства. Но везде идёт рост сепаратистских настроений, пусть небольшой, но есть», — сказал эксперт.

Процентное соотношение таких элит Сергей Кургинян оценил так: «Явно 5% элиты колеблется, скрыто 35%».

«Сегодня централизация страны держится на том, что отдельно взятые субъекты недостаточно сильны, чтобы начать играть в самостоятельную игру. Но если в 80-е годы сибирские отделенчество не шло дальше стихов:

Не упрекай сибиряка,

что держит он в кармане нож,

ведь он на русского похож,

как барс похож на барсука,

то сегодня всё гораздо крепче. И только центр даст слабину, как мгновенно начнет расти сепаратизм. И Калининград в этом плане по многим пунктам является выгодным для них объектом», — подытожил Сергей Кургинян.