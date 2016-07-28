Москва, 28 июля, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Назначения федеральных руководителей с опытом на определенной территории является правильным шагом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил генеральный директор Аналитического Центра «Московский Регион» Алексей Чадаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Общая тенденция — назначать федеральных руководителей с федеральным опытом на определённой территории. Это очень правильно, потому что приходят люди, не погружённые во внутренние разборки, и при этом обладают достаточным федеральным весом, чтобы к ним прислушались», — сказал Чадаев.

По его словам, и Дмитрий Миронов, и Дмитрий Овсянников, и Евгений Зиничев «имеют тему, которая для соответственной территории крайне актуальна»: «Овсянников — промышленник, Миронов — из МВД, но занимался транспортом, а мы знаем огромное значение этой темы для Ярославля. Зиничев был в ФСБ, и очевидно, до какой степени вопросы безопасности актуальны для региона, который со всех сторон окружён странами НАТО».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин произвёл ряд перестановок в регионах. Так, глава государства назначил Николая Цуканова своим полпредом в Северо-Западном ФО, Евгения Зиничева — врио губернатора Калининградской области, Дмитрия Миронова (бывшего ранее замглавы МВД РФ) — врио губернатора Ярославской области, Дмитрия Овсянникова — врио губернатора города Севастополь, Сергея Меняйло (бывшего ранее губернатором Севастополя) — полпредом президента в Сибирском ФО, Сергея Меликова (бывшего ранее полпредом президента в Северо-Кавказском ФО) — первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии, и Олега Белавенцева — полпредом президента в Северо-Кавказском ФО.

Помимо этого, глава государства освободил от должности полпреда президента в СЗФО Владимира Булавина, полпреда президента в Сибирском ФО Николая Рогожкина, полпреда президента в Северо-Кавказском ФО Сергея Меликова, губернатора Кировской области Никиту Белых (вместо которого на данную должность был назначен Игорь Васильев) и посла РФ на Украине Михаила Зурабова.