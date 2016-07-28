Ростов-на-Дону, 28 июля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Объединение Крымского и Южного федеральных округов фактически означает окончательное завершение «переходного периода» интеграции республики в Россию. Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM 28 июля президентский указ ростовский политолог Сергей Смирнов.

Виды на Крым. Советский плакат

«Почти полтора года шел непростой процесс перестройки всех сторон жизни этого региона с «украинского» на «российский», что требовало «индивидуального» полпредства. А теперь ни Крыму, ни Севастополю это не нужно, они уже «нормальные» российские регионы», — сказал собеседник.

Напомним, что сегодня глава российского государства Владимир Путин подписал указ о преобразовании Крымского и Южного федеральных округов. В документе сказано, что это сделано «в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти». Полномочным представителем президента РФ в ЮФО назначен Владимир Устинов.