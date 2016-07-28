Красногорск, 28 июля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Минэкологии Московской области планирует ограничить охоту на барсука, так как численность данных животных сокращается, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования области. По оценкам специалистов, сегодня в Подмосковье обитают около 570 барсуков. В сезонах с 2007—2008 по 2010—2011 годы охота на них не велась.

Франсиско Гояй. Охотник у ручья

В сезоне 2016 года разрешена охота на лося, косулю, благородного и пятнистого оленей, а также на барсука. По сравнению с 2015 годом, поголовье лосей и благородных оленей в Подмосковье возросло. Численность косуль и пятнистых оленей осталась на прежнем уровне, а количество барсуков за последние пять лет сократилось наполовину.

«Поголовье сокращается из-за нелегального промысла, а также разрушения природных ландшафтов и барсучьих городков», — заявил глава Минэкологии Московской области Александр Коган.

По его словам, в случае дальнейшего снижения численности барсуков, в 2017 году следует запретить охоту на этих животных. Если поголовье и после этого продолжит сокращаться, барсук может быть внесен в Красную книгу Московской области.

Напомним, Красная книга МО учреждена постановлением правительства от 13 февраля 1997 года, в соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» и «О животном мире».