Москва, 28 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Июльский скачок инфляции и рост тарифов ЖКХ не позволят ЦБ снизить ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявила аналитик OBR Forex Анастасия Семенова, выступая с прогнозом относительно решения ЦБ по ключевой ставке ЦБ РФ, которое будет приняло 29 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Где транспорт?

«Ряд аналитиков прогнозирует дополнительное снижение ставки на ближайшем заседании Банка России в связи с опасениями правительства по поводу «слишком сильного рубля». Однако события последней недели заставляют нас сомневаться в том, что ЦБ пойдет даже на номинальное смягчение монетарной политики», — отмечает она.

По словам эксперта, регулятору приходится балансировать свои действия с оглядкой на две цели: сдерживание инфляции и стимулирование экономики. «На предыдущем заседании чаша весов склонилась к стимулированию — ставка была понижена до 10,5%. Однако на тот момент инфляция демонстрировала тенденцию к снижению, а рубль активно рос в цене, создавая условия для еще более сдержанного инфляционного давления», — объяснила Семенова.

В этот раз ситуация другая. «Инфляция в начале июля показала резкий скачок. Повышение тарифов ЖКХ вызвало ускорение среднего недельного роста цен до 0,4%. И несмотря на то, что последующие три недели индекс потребительских цен (ИПЦ) не превышал 0,1%, очевидно, что условия для смягчения политики неблагоприятные», — указала она.

Не стоит игнорировать и возобновившуюся девальвацию национальной валюты как потенциальный фактор нового витка инфляции, говорит Семенова. «Рубль падает уже девять торговых сессий подряд и против доллара потерял порядка 5,5%. В таких условиях велика вероятность, что ставка Центробанка останется прежней», — резюмировала эксперт.

Напомним, 29 июля Совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос о величине ключевой ставки. Сейчас она составляет 10,5%