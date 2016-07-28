«ЦБ не пойдет даже на номинальное смягчение монетарной политики»
Москва, 28 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Июльский скачок инфляции и рост тарифов ЖКХ не позволят ЦБ снизить ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявила аналитик OBR Forex Анастасия Семенова, выступая с прогнозом относительно решения ЦБ по ключевой ставке ЦБ РФ, которое будет приняло 29 июля.
«Ряд аналитиков прогнозирует дополнительное снижение ставки на ближайшем заседании Банка России в связи с опасениями правительства по поводу «слишком сильного рубля». Однако события последней недели заставляют нас сомневаться в том, что ЦБ пойдет даже на номинальное смягчение монетарной политики», — отмечает она.
По словам эксперта, регулятору приходится балансировать свои действия с оглядкой на две цели: сдерживание инфляции и стимулирование экономики. «На предыдущем заседании чаша весов склонилась к стимулированию — ставка была понижена до 10,5%. Однако на тот момент инфляция демонстрировала тенденцию к снижению, а рубль активно рос в цене, создавая условия для еще более сдержанного инфляционного давления», — объяснила Семенова.
В этот раз ситуация другая. «Инфляция в начале июля показала резкий скачок. Повышение тарифов ЖКХ вызвало ускорение среднего недельного роста цен до 0,4%. И несмотря на то, что последующие три недели индекс потребительских цен (ИПЦ) не превышал 0,1%, очевидно, что условия для смягчения политики неблагоприятные», — указала она.
Не стоит игнорировать и возобновившуюся девальвацию национальной валюты как потенциальный фактор нового витка инфляции, говорит Семенова. «Рубль падает уже девять торговых сессий подряд и против доллара потерял порядка 5,5%. В таких условиях велика вероятность, что ставка Центробанка останется прежней», — резюмировала эксперт.
Напомним, 29 июля Совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос о величине ключевой ставки. Сейчас она составляет 10,5%