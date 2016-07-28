Ярославль, 28 июля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Ярославские эсеры ожидают серьезных кадровых перемен в региональном руководстве в связи с отставкой губернатора Сергея Ястребова. Причиной отставки они видят политическую ситуацию в регионе.

Анатолий Каширин и Сергей Балабаев на митинге

«Несколько лет Ярославской областью «рулили» политтехнологи, и сейчас, конечно, новому главе региона нужно будет выстраивать отношения со всеми политическими силами, в том числе и с политтехнологами. Но при этом необходимо учитывать, что политтехнологи водили область не по тому пути.

Укрепление регионов людьми силового блока говорит о том, что на местах не все хорошо, и Президент ставит своих людей для гарантии порядка и безопасности. То, что исполнять обязанности губернатора Ярославской области назначен экс-заместитель главы МВД говорит о том, что в «верхах» решили, что в регионе надо наводить порядок», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM лидер «Справедливой России» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

Депутат Яроблдумы Сергей Балабаев считает, что реальных результатов деятельности Сергея Ястребова нет, но это проблема не одного человека, а всей команды.

«Недовольство властью жителей и предпринимательства хотя и не всегда выражалось открыто, но точка кипения пройдена. Выбор кандидатуры обусловлен тем, что на территории Ярославской области стало правилом не соблюдать требования федерального законодательства.

Поэтому исполняющим обязанности назначен человек, который в силу специфики своей предыдущей деятельности сможет обеспечить соблюдение законодательства в Ярославской области. Оба решения правильные и своевременные. Думаю, новый руководитель информирован и о качественной структуре ярославской власти, и о том, что здесь происходит. Думаю будут кадровые решения, Правительство области уволят», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Балабаев.