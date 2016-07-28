Калининград, 28 июля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Отставка Цуканова — это фактическое восстановления контроля федеральной власти над Калининградской областью. Случилось то, что должно было произойти еще год назад. Но тогда Цуканов, при активном содействии лоббистов из определённых федеральных ведомств и Литвы — устоял. Система власти, выстроенная в Калининградской области при Цуканове, напрочь игнорировала федеральные интересы в данном непростом регионе Балтийского моря.

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Несмотря на «правильные политические заявления» которые периодически произносил экс-губернатор и его команда в Калининградской области, реально многие глобальные интересы России игнорировались в пользу литовского и польского бизнеса и политики. Если бы ситуация в политической и экономической жизни области развивалась и дальше без изменений, то был велик риск потери Калининградской области и её перехода под реальный контроль со стороны сопредельных стран.

Гигантские проекты, которые пыталась запустить администрация области (например — крупный портовый хаб), изначально были обречены на провал. Но при всей очевидности абсурдности данного проекта, деньги из федерального центра на разработку этого проекта требовались из Калининграда постоянно.

Цуканов, к сожалению, так и не перерос уровень районного руководителя, и не смог осознать, что он руководит не просто российским регионом, а одним из важнейших, с точки зрения геополитики, территорий Российской Федерации. Его переход на должность полпреда в СЗФО — это замаскированная политическая ссылка, реального влияния и авторитета на уровне округа он не имел и вряд ли иметь будет.