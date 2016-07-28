Москва, 28 июля, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Власти Москвы подвели итоги исполнения столичного бюджета за первое полугодие 2016 года. Так, по состоянию на 1 июля 2016 года объем поступивших доходов в бюджет Москвы составил 877,9 млрд рублей, сообщили в пресс-служба департамента финансов столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

По данным ведомства, налоговые доходы поступили в городской бюджет в сумме 754,5 млрд рублей, что составляет 85,9% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за шесть месяцев 2016 года составил 8,4% к аналогичному периоду 2015 года. Годовые плановые значения по поступлению налоговых доходов выполнены на 52,6%.

«Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в январе-июне 2016 года составили 330,2 млрд рублей, c ростом на 10,0% к аналогичному показателю 2015 года», — заявили в департаменте.

Согласно данным ведомства, сложившийся за истекший период высокий темп роста доходов по данному источнику, носит временный характер и связан с увеличением поступлений в феврале и мае 2016 года налога.

«По итогам текущего года ожидается снижение темпов роста поступлений НДФЛ до уровня, не превышающего 7,5% к объемам поступлений 2015 года», — уточнили в ведомстве.

Так, доходы бюджета Москвы по налогу на прибыль организаций составили 311,5 млрд рублей, что на 7,5% выше показателя за аналогичный период 2015 года. Рост поступлений связан, в том числе, со снижением почти в 2 раза суммы возвратов на расчетные счета налогоплательщиков и зачетов в счет платежей по другим налогам по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Наибольший прирост отмечается по организациям финансового-кредитной и энергетической отраслей, подчеркнули в департаменте.

Что касается неналоговых доходов, в бюджет города поступили 80,3 млрд рублей, что на 8,2 млрд рублей или 11,4% больше показателя за январь-июнь 2015 года. Годовые плановые значения по поступлению неналоговых доходов за I полугодие 2016 года выполнены на 48,5%.

Кассовое исполнение расходов, в свою очередь, составило 699,8 млрд рублей. Из них на финансирование государственных программ направлено 676,0 млрд рублей, что на 57,7 млрд рублей больше по сравнению с I полугодием 2015 года.

«Наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам: «Социальная поддержка жителей города Москвы» — 163,1 млрд рублей, «Развитие транспортной системы» — 149,2 млрд рублей, «Столичное здравоохранение» — 92,7 млрд рублей», — заявили в ведомстве.

При этом на охрану здоровья москвичей в I полугодии 2016 года было направлено около 150 млрд рублей.

Рост исполнения расходов в I полугодии 2016 года по сравнению с аналогичный периодом предыдущего года в департаменте связывают с внесенными поправками в Закон города Москвы о бюджете в апреле 2016 года.

«Расходы на предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг увеличились до 15,6 млрд рублей, на выплаты малообеспеченным семьям, многодетным семьям, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, увеличились до 8,2 млрд рублей, на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами увеличились до 13,3 млрд рублей, а также по ряду других социально-значимых направлений», — подчеркнули в пресс-службе.

Размер долга, в свою очередь, за январь-июнь 2016 года сократился на 33,2 млрд рублей.

«В июне были осуществлены крупное погашение и выплата купонного дохода по облигациям 67-го выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Сумма погашения облигаций составила 29,69 млрд рублей, размер купонных выплат — 1,04 млрд рублей», — отметили в департаменте.

Так, на 1 июля размер государственного долга Москвы составил 107,3 млрд рублей.

«До конца года нам предстоит осуществить еще три крупные выплаты по долговым обязательствам: погашение валютного кредита в объеме 407 млн евро и облигаций 56-го выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы в сумме 8,5 млрд рублей, а также возврат бюджетного кредита в размере 8 млрд рублей», — сообщила руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

По ее словам, в 2016 году будет обеспечено максимальное сокращение государственного долга Москвы за последние 6 лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году депутаты Мосгордумы приняли бюджет Москвы на 2016 год и плановый период 2017—2018 годов. Согласно проекту, в 2016 году доход столичного бюджета запланирован в размере 1,59 триллиона рублей. Как заявил мэр Москвы Сергея Собянин, бюджет города будет «чрезвычайно непростым».