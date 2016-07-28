Ярославль, 28 июля, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев поддерживает решение Президента об отставке губернатора Сергея Ястребова, но считает, что пока что преждевременно возлагать какие-то надежды на нового исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Миронова.

Павел Исаев

«Отставка Сергея Ястребова — это решение Президента, мы его поддерживаем. Ждем нового руководителя и надеемся на быстрое знакомство и вхождение в работу. Я думаю, что рано возлагать на исполняющего обязанности губернатора какие-то ожидания, теперь необходимо познакомиться и оперативно включиться в работу.

Новому главе региона, в связи со сложившейся ситуацией придется просто прыгнуть с места в карьер», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Павел Исаев.