Ярославль, 28 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Выборы нового губернатора Ярославской области пройдут 10 сентября 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Избирательной комиссии Ярославской области.

Белый дом

«Выборы нового губернатора пройдут 10 сентября следующего года. В этом году все сроки назначения выборов прошли, так как выборы должны быть назначены за 80−90 дней до дня голосования. В соответствии с федеральным законом выборы губернатора могут быть назначены только в единый день голосования, а в 2017 году это 10 сентября», — заявил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 июля Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Сергея Ястребова, назначив на его место Дмитрия Миронова.