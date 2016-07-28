Ярославцы выберут нового губернатора 10 сентября 2017 года
Ярославль, 28 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Выборы нового губернатора Ярославской области пройдут 10 сентября 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Избирательной комиссии Ярославской области.
«Выборы нового губернатора пройдут 10 сентября следующего года. В этом году все сроки назначения выборов прошли, так как выборы должны быть назначены за 80−90 дней до дня голосования. В соответствии с федеральным законом выборы губернатора могут быть назначены только в единый день голосования, а в 2017 году это 10 сентября», — заявил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 июля Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Сергея Ястребова, назначив на его место Дмитрия Миронова.