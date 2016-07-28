Петропавловск-Камчатский, 28 июля, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском действия чиновников администрации города, не способных договориться с коммерческими перевозчиками, привели к транспортному коллапсу — с дорог исчезли несколько десятков автобусов, что крайне затрудняет пассажирские перевозки в городе. При этом сами перевозчики указывают на то, что мэрия делает все, чтобы не давать им работать, сообщат корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Где транспорт

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С маршрутов в краевом центре сошли как большие автобусы, которые раньше ездили с табличками «аренда», так и пара десятков микроавтобусов. С первых мэрия требует заключить договоры на право ездить по городу, а вторым, по каким-то причинам, не может выдать карты маршрутов. Заложниками ситуации оказались простые люди, которые вынуждены долго стоять на остановках, а потом ехать в немногочисленных, оставшихся переполненных автобусах. По городу разрешено движение только автобусам с желтыми табличками, которые означают, что транспорт работает по договору с мэрией.

Чиновники при этом уверяют, что действуют по закону. Изменения в правила вступили в силу с 15 июля и теперь, если нет договора, перевозчик не имеет права работать, а если выйдет на маршрут — штраф до 300 тысяч рублей.

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в профсоюзах, в мэрии не верно трактуют нормы закона. «Там есть и пункт о коммерческих перевозках по нерегулируемым тарифам, и правила выдачи карт маршрутов, которые до сих пор никто получить не может», — отметили тред-юнионы.

В одном из коммерческих автотранспортных предприятий корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что компания давно подавали документы в мэрию на регистрацию маршрута, но ответа как не было, так и нет.

Такая же ситуация и с микроавтобусами. Ими ежедневно пользовались тысячи горожан, так как они ездят быстрее больших автобусов, и в них не так много народа.

«У нас отозвали карты маршрута. Мы теперь тоже не можем работать. Некоторые купили новые автобусы «Мерседес» за 3 миллиона рублей. Они технически исправны и чистые. Но работать мы не можем. Чиновники ничего не делают», — возмущаются водители «микриков».

Комментарий в мэрии пока один — закон есть закон. Но сегодня, после того, как на остановках люди начали уже активно возмущаться ситуацией и об этом рассказали местные СМИ, чиновники начали говорить о возможных совещаниях по этому поводу. А пока суть да дело, страдают простые жители.

Как сообщало ИА REGNUM, частные перевозчики устроили «молчаливый митинг» в столице Камчатки — владельцы и водители так называемых «аренд» протестуют против действий чиновников Петропавловска, которые пригрозили им огромными штрафами за выход на маршруты. Главный аргумент чиновников — новые требования закона, а частники требуют допустить их до проведения конкурса на маршруты.