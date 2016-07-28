Москва, 28 июля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Решение ЦБ по ключевой ставке не окажет решающего воздействия на курс рубля. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 июля аналитик ГК TeleTrade Михаил Поддубский, выступая с прогнозом по величине ключевой ставке Банка России, решение по которой будет принято на заседании Совета директоров ЦБ 29 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Само по себе решение по ставке ЦБ РФ вряд ли окажет большое влияние на курс рубля. Опыт 2015 года, когда Банк России от заседания к заседанию снижал ставку, показывает, что, как правило, в динамике реакция рубля на понижение ставки носит исключительно локальный характер», — пояснил он.

Сейчас на курс рубля оказывают большее влияние иные факторы, нежели ключевая ставка, отметил эксперт. «Ставки на российском долговом рынке в любом случае остаются на очень привлекательном уровне по сравнению с общемировыми, следовательно, только понижение либо сохранение ставки на прежне уровне не играет здесь большой роли и вряд ли окажет принципиальное влияние на курс рубля», — сказал Поддубский.

Аналитик прогнозирует сохранение ключевой ставки на уровне 10,5%. «Учитывая риторику представителей регулятора в последнее время и приверженность курсу таргетирования инфляции, мы считаем, что базовый сценарий на завтрашнее заседание — сохранение ставки без изменения, хотя, безусловно, шансы на понижение ставки в этот раз есть», — указал он. В случае снижения инфляции до 7−7.2% в годовом исчислении «вполне возможно будет увидеть следующее снижение ставки на заседаниях ЦБ в сентябре-октябре», добавил Поддубский.

29 июля Совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос о величине ключевой ставки. Сейчас она составляет 10,5%. Большинство аналитиков полагает, что ставка сохранится в неизменном виде, прежде всего из-за неопределенной бюджетной стратегии, поскольку до начала осени детальный бюджетный план на последующую трехлетку не будет известен.