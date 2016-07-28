Ярославль, 28 июля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В Ярославском КПРФ положительно отреагировали на новость об отставке губернатора Ярославской области Сергея Ястребова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь Ярославского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.

Эльхан Мардалиев

«Решение об отставке губернатора запоздало. Область за время губернаторства Ястребова деградировала, многие перспективные проекты заморожены, об этом фракция КПРФ в Ярославской областной думе говорила не один год, неоднократно требуя отставки губернатора.

Все годы правления Ястребова область сотрясали коррупционные скандалы. Последнее время команду главы региона начали покидать чиновники высшего регионального уровня, что наводило на определенные мысли. И вот менее чем за год до истечения срока решение об отставке Ястребова состоялось», — считает секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Ярославское КПРФ готово к конструктивному диалогу с новым исполняющим обязанности главы региона Дмитрием Мироновым.

«Я думаю, что новый исполняющий обязанности губернатора найдет в себе силы одинаково взаимодействовать и прислушиваться ко всем политическим силам, которые действуют в Ярославской области. Мы готовы представить ему свои выводы о положении в регионе и свои предложения по развитию. Вместе с новым руководителем региона мы готовы работать для процветания нашей области», — заявил Эльхан Мардалиев.