В Коми возобновят выращивание кукурузы
Сыктывкар, 28 июля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Во время поездки в Корткеросский район 19 июля временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов предложил заменить борщевик кукурузой, пишет КомиОнлайн.
«Я знаю, коровы от кукурузы просто мурчат. Нам необязательно дожидаться созревания початков: именно зеленая масса является лучшей кормовой базой для крупного рогатого скота. Нужно взять пару хозяйств в республике и испробовать новый корм. К тому же кукуруза отлично поддается консервации», — сказал он.
Однако идея Гапликова была раскритикована специалистами. Так, бывший главный агроном Госсортстанции, кандидат сельскохозяйственных наук Ия Сюрвасева считает эту затею бессмысленной. «Посев кукурузы — пустая трата времени и денег. Еще в советские годы сортоиспытательные участки Госсортсети в Коми вели опыты по поиску культур, которые могли бы давать высокие урожаи в условиях Севера, но при этом были бы экономичными в выращивании и заготовке. Были найдены местные дикорастущие травы и районированы новые для региона — клевер красный, белый, розовый, мятлик луговой, а также однолетние злаковые и бобовые. В качестве сочных кормов были найдены и районированы кормовые сорта капусты и свеклы. Кукурузой также занимались, но не по всей республике эта культура показывала хорошие результаты. Сегодня заниматься ее выращиванием дорого — семена надо закупать, так как свои не всегда успевают созреть. Если руководителя региона действительно заботит судьба кормовых угодий и их качество, то ему лучше обратиться за советом к профессионалам, например, на Госсортстанцию в Визинге, а не изобретать велосипед», — заявила она в интервью Коминьюс.
«Давайте не будем забывать о том, что кукуруза в самом начале требует и влаги, и тепла. А у нас в начале лета зачастую либо тепла не хватает, либо влаги. Также нужно помнить о том, что кукуруза потребует ежегодной закупки семян. А семена многолетних трав можно закупать только раз в пять лет. Чего уж точно делать не надо — совсем отказываться от годами испытанной кормовой базы: тимофеевки, ежи, клевера и других», — заявила агроном Валентина Габова.
Добавим, что массово кукурузу в Коми со следующего года сажать не станут, сначала попробуют засеять в общей сложности 10−15 гектаров земли (это поле площадью 100−150 тысяч квадратных метров или поле со стороной 316−387 метров).