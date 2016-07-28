Сыктывкар, 28 июля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Во время поездки в Корткеросский район 19 июля временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов предложил заменить борщевик кукурузой, пишет КомиОнлайн.

Диего Ривера. Женщина, раскатыающая кукурузное тесто. 1924

«Я знаю, коровы от кукурузы просто мурчат. Нам необязательно дожидаться созревания початков: именно зеленая масса является лучшей кормовой базой для крупного рогатого скота. Нужно взять пару хозяйств в республике и испробовать новый корм. К тому же кукуруза отлично поддается консервации», — сказал он.

Однако идея Гапликова была раскритикована специалистами. Так, бывший главный агроном Госсортстанции, кандидат сельскохозяйственных наук Ия Сюрвасева считает эту затею бессмысленной. «Посев кукурузы — пустая трата времени и денег. Еще в советские годы сортоиспытательные участки Госсортсети в Коми вели опыты по поиску культур, которые могли бы давать высокие урожаи в условиях Севера, но при этом были бы экономичными в выращивании и заготовке. Были найдены местные дикорастущие травы и районированы новые для региона — клевер красный, белый, розовый, мятлик луговой, а также однолетние злаковые и бобовые. В качестве сочных кормов были найдены и районированы кормовые сорта капусты и свеклы. Кукурузой также занимались, но не по всей республике эта культура показывала хорошие результаты. Сегодня заниматься ее выращиванием дорого — семена надо закупать, так как свои не всегда успевают созреть. Если руководителя региона действительно заботит судьба кормовых угодий и их качество, то ему лучше обратиться за советом к профессионалам, например, на Госсортстанцию в Визинге, а не изобретать велосипед», — заявила она в интервью Коминьюс.

«Давайте не будем забывать о том, что кукуруза в самом начале требует и влаги, и тепла. А у нас в начале лета зачастую либо тепла не хватает, либо влаги. Также нужно помнить о том, что кукуруза потребует ежегодной закупки семян. А семена многолетних трав можно закупать только раз в пять лет. Чего уж точно делать не надо — совсем отказываться от годами испытанной кормовой базы: тимофеевки, ежи, клевера и других», — заявила агроном Валентина Габова.

Добавим, что массово кукурузу в Коми со следующего года сажать не станут, сначала попробуют засеять в общей сложности 10−15 гектаров земли (это поле площадью 100−150 тысяч квадратных метров или поле со стороной 316−387 метров).