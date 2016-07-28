Ярославль, 28 июля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов всю жизнь работал в силовых структурах. Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Путин 28 июля освободил от занимаемой должности губернатора Сергея Ястребова и назначил на этот пост Дмитрия Миронова.

Дмитрий Миронов

До сегодняшнего дня Миронов занимал пост заместителя министра внутренних дел России, а ранее возглавлял Департамент по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. В МВД Дмитрий Миронов перешел из Федеральной службы охраны.

Миронов родился в 1968 году в Хабаровске. Он окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР.

С 1990 года по 2013 год непрерывно проходил службу на различных должностях в КГБ СССР и органах государственной охраны Российской Федерации.

Далее перешел на службу в МВД России и являлся помощником Министра внутренних дел Российской Федерации, — сообщает сайт МВД РФ.