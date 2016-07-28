Ярославль, 28 июля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов отправлен в отставку, сообщает пресс-служба Кремля.

Сергей Ястребов

Указ о досрочном прекращении полномочий главы региона подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщается, что Сергей Ястребов подал заявление об отставке по собственному желанию.

Врио губернатора Ярославской области назначен Дмитрий Миронов — бывший заместитель министра внутренних дел России. Одновременно указом Президента он освобожден от должности заместителя министра.