Астана, 28 июля, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Министерство энергетики Казахстана готово ввести дерегулирование рынка дизельного топлива. Об этом сегодня, 28 июля, сообщил вице-министр энергетики Асет Магауов в ходе совещания по этому вопросу.

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«Необходимо провести дерегулирование по дизельному топливу. По нашему мнению, очень много факторов, которые способствуют этому: в первую очередь, это большая разница с нашими соседними государствами, с РФ — у них порядка 185 тенге за литр (34,6 рубля) в настоящее время по сравнению с 99 тенге (18,5 рубля) на рынке Казахстана. В Кыргызской Республике (Киргизии — ИА REGNUM ) порядка 160 тенге за литр (29,9 рубля)», — объяснил ситуацию Магауов.

Вице-министр отметил, что из-за роста потребления дизтоплива, связанного, в том числе, с ростом сезонного спроса, в приграничных областях водители транзитного транспорта предпочитают заправляться именно в Казахстане.

Магауов добавил, что в стране обеспечены достаточные запасы топлива, порядка 200 тысяч тонн, но вместе с тем не исключено, что может возникнуть напряженность в приграничных областях, и именно поэтому нужно отменить регулирование цен.

«Сейчас начинается уборочная кампания, мы выделяем по договоренности с Министерством сельского хозяйства порядка 391 тысячи тонн дизельного топлива для уборочной кампании по цене, которая была в период весенне-полевых работ, отгрузка идет бесперебойно, в приграничных областях будет большая напряженность, и, чтобы эти вопросы решить, мы считаем, что настала необходимость перевести дизтопливо на дерегулирование», — сказал замминистра.

В Минэнерго также отмечают, что из-за разницы цен дизтопливо идет в Россию и Киргизию «большими потоками». Если цены перестанут быть жестко фиксированными, это поможет избежать дефицита солярки, полагают в ведомстве.

Отметим, что в сентябре 2015 года казахстанское правительство приняло схожее решение в отношении цен на бензин. Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин перешли в свободное плавание после отмены фиксированного курса тенге. Первый заместитель премьер-министра Казахстана Бакытжан Сагинтаев объяснил тогда, что решение принято из-за стоимости российского рубля, которая выросла после перехода к плавающему курсу тенге.

«На текущий момент у нас сохраняется зависимость от российского топливного рынка на уровне порядка 30%», — пояснил тогда Бакытжан Сагинтаев.