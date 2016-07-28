Москва, 28 июля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Для нового перинатального центра в Хорошево-Мневниках закупят современное медицинское оборудование на 1,1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике. До конца 2016 года в центре появятся медицинская мебель, аппараты искусственной вентиляции легких и ингаляционного оборудования, оборудование для УЗИ, а также инкубатор для новорожденных.

Александр Дейнека. Мать. 1932

«Новое оборудование обеспечит диагностику кардиологических заболеваний — как у детей, так и у матерей на ранних стадиях», — заявила начальник аналитического отдела ГБУЗ Москвы «Медпроект» Евгения Латыш.

Добавим, оборудование поставят к концу 2016 года.

Напомним, в 2016 году в Москве откроют самый крупный в Европе и современный перинатальный центр с кардиологическим уклоном для рождения детей с патологией сердца в больнице имени Л.А.Ворохобоева. Врачи центра будут ежегодно оказывать амбулаторную помощь 17 тысячам беременным женщинам, а также проводить хирургическое лечение 3,5 тыс. женщин и детей в год.