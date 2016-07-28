Москва, 28 июля, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В Москве организуют участковый принцип стоматологической помощи. При новой системе медпомощи, лечебные заведения будут финансироваться не из бюджета, а из системы ОМС по душевому принципу, сообщает m24.

Мефодий Захаревич. Консилиум. 1950-е

«В Москве будет введен участковый принцип стоматологии, то есть у каждой территории будет своя клиника. Горожане смогут посещать территориальную стоматологию, зная, что там им окажут всю необходимую помощь бесплатно», — заявил директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, на сегодняшний день в Москве насчитывается 36 стоматологических поликлиник, подведомственных столичному департаменту здравоохранения. Наибольшее их количество находится в Центральном и Юго-Восточном округах столицы — 6 и 5 соответственно.