Псков, 28 июля, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Псковской области с 2017 года начнёт действовать новая областная программа по приведению стационарных фельдшерско-акушерсих пунктов (ФАП) в нормативное состояние. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, о разработке программы заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак совещании с руководителями муниципалитетов.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

Программа предполагает строительство новых модульных ФАПов с жильем для фельдшера общей площадью 110 кв. метров, 65 кв. метров из которых будут приходиться на медпункт. «Для реализации проекта необходимо соблюдение трёх условий: населённый пункт должен насчитывать не менее 300 жителей и быть удалён от ближайшего медучреждения более чем на 6 км, а существующий ФАП должен находиться в аварийном состоянии», — сообщили в пресс-службе. Уже отобрано 14 ФАПов, которые подлежат реконструкции в 2017 году.

Андрей Турчак призвал глав районов включиться в работу по поиску медицинских кадров для фельдшерско-акушерских пунктов.

«Работу по подбору фельдшеров нужно взять как одну из главных задач на ближайшее время. Каждый глава должен уделять этому внимание, потому что это — демография, это — будущее района. Надо идти в школы, работать с родственниками, заниматься профориентированием, проводить разъяснительную работу», — напутствовал глав районов губернатор.

Он отметил, что область выплачивает студентам медицинских вузов стипендии, молодым специалистам — «подъёмные», решает их жилищные вопросы. Так, размер «подъемных» увеличен с 50 тысяч в год до 300 тысяч рублей, которые будут выплачиваться в течение трёх лет (по 100 тыс. в год). При этом возрастной ценз ограничили 50-летним возрастом. Прорабатывается вопрос возмещения затрат на аренду жилья медработникам в тех населенных пунктах, где нет возможности предоставить квартиру. Также регион готов оказывать поддержку абитуриентам при поступлении в медицинские вузы и колледжи, а муниципалитеты вправе организовать целевую подготовку студентов в вузах, назначив им стипендию. Кроме того, власти региона ставят задачу организации домовых хозяйств: речь идёт о подборе и обучении элементарным правилам оказания медицинской помощи одного из жителей села.

В настоящее время 90 фельдшерско-акушерских пунктов на территории Псковской области вообще не имеют постоянного фельдшера.