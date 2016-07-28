Рига, 28 июля, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Убытки от продажи поддельного нелегального алкоголя в Латвии составляют 20 млн евро в год, что равно примерно 9% от общих объемов продаж крепких алкогольных напитков и вина, сообщает LETA со ссылкой на доклад Бюро интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO).

Ян Стен. Вино

В свою очередь экономика стран ЕС из-за поддельного алкоголя каждый год теряет почти 1,3 млрд евро и 18,5 тыс. рабочих мест. Так, самые крупные убытки возникают у Испании — 263 млн евро, у Эстонии они равны 5 млн евро.

Директор EUIPO Антонио Кампинуш отметил, что речь идет не только о недополученных налоговых поступлениях, но и о легальных рабочих местах в производственном секторе, сельском хозяйстве, в сферах переработки и сбыта. В секторе алкогольных напитков в ЕС преобладают, как правило, малые и средние предприятия, на которых трудятся в среднем десять человек.

Наличие проблемы признает и исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс. Он отметил, что на латвийском рынке чаще всего приходится сталкиваться с контрабандой. Чаще всего это поддельные алкогольные напитки в пластиковых, нередко и в немаркированных стеклянных бутылках.

По данным Центра профилактики и контроля за заболеваниями, в 2011 году было оформлено 1082 протокола, в 72 случаях сделано предупреждение, наложено 966 штрафов, в 279 случаях применен административный арест, проведено 278 конфискаций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в настоящее время доля нелегального алкоголя в Латвии составляет около 30%, что не только представляет угрозу здоровью жителей, но и создает брешь в госбюджете, свидетельствуют данные исследования, проведенного Латвийской ассоциацией алкогольной отрасли.

Согласно исследованию, каждый десятый респондент приобретал нелегальный алкоголь, однако расчеты ассоциации свидетельствуют, что количество покупателей значительно больше. Многие жители даже не подозревают, что приобрели контрабандный алкоголь, который продается в бутылках известных производителей.

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