Южно-Сахалинск, 28 июля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске в дорожно-транспортное происшествие попал служебный Lexus губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Люксовая иномарка врезалась в микроавтобус, пассажирка которого получила сильный ушиб головы. В настоящее время на месте аварии работают дознаватели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

astv.ru Лексус губернатора Сахалина попал в ДТП

Читайте также: Глава Якутии попал в ДТП

По данным местного издания АСТВ.ру, микроавтобус Toyota Estima двигался с площади Победы в Южно-Сахалинске и собирался повернуть налево, когда в иномарку врезался губернаторский Lexus. Очевидцы утверждают, что на заднем сиденье внедорожника находился глава Сахалинской области Олег Кожемяко.

Следы на асфальте свидетельствуют о том, что тормозной путь правительственной машины составил не менее 15 метров. От удара Lexus развернуло.

Читайте также:

По словам очевидцев, спустя непродолжительное время на место дорожно-транспортного происшествия подъехал ещё один внедорожник, в который из губернаторского перенесли некие документы. Кроме того, как утверждают свидетели, были откручены номера с автомобиля-участника аварии.

На момент аварии в микроавтобусе Toyota Estima помимо водителя находились два пассажира. Сидевшая в салоне женщина получила сильный ушиб головы.

Читайте также: Белые акулы-людоеды у берегов, «Беги Кожемяко, беги»

В настоящее время на месте ДТП работают дознаватели.

В УМВД России по Сахалинской области и региональном Правительстве случившееся пока не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля автомобиль другого дальневосточного губернатора попал в аварию. В своём Instagram глава Якутии Его Борисов сообщил, что виновником ДТП стала женщина, нарушавшая ПДД. Тогда никто не пострадал, Борисов решил не предъявлять участнице дорожно-транспортного происшествия каких-либо материальных претензий.