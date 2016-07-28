Якутск, 28 июля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. «Наш дом может рухнуть в любой момент», — уверены жильцы многоэтажки в Якутске, расположенной по адресу Можайского, 19. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, люди просят их расселить и доказывают администрации города что их дом, скреплённый множеством железных стяжек, уже не пригоден для жилья и опасен для тех, что его населяет.

Гюстав Курбе. Хижина в горах

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Впервые угроза обрушения дома возникла в 2008 году, пишет News.Ykt.ru, и тогда на аварийно-восстановительные работы был потрачен 21 миллион рублей. По информации регионального информагентства, после этого людей ещё дважды выселяли из их жилья, и теперь дом во многих местах перетянут железными стяжками, но трещин становится всё больше. Сдерживающая расширение трещин железная арматура есть в каждой квартире и на каждом этаже всех подъездов.

«Трещины в стенах начали расширяться, — рассказала жительница дома Ольга Линник. — Стало понятно, что дом потихоньку рушится. Начали везде писать письма, обращения, но чиновники только отписками занимаются. Нас успокаивают, что в следующем году наш дом стоит в очереди на капитальный ремонт, но ясно же, что дому уже ничто не поможет. Его надо сносить, а жителей расселять. Другого выхода мы не видим».

Под домом всегда стоит вода, и недавно в одном из помещений дома обвалился пол, уверяет также живущая там женщина.

Другой житель многоэтажки Борис Кузнецов рассказал журналистам о ситуации в своей квартире: «Настолько большая трещина была, что там уместилось несколько курток. Проблема в том, что это стена — несущая, это как раз середина всего дома. Скоро он просто развалится пополам».

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Главный архитектор Якутска Ирина Алексеева в ответ на вопрос о ситуации с многоэтажкой говорит о том, что сейчас нет такой задачи — всё сносить и строить новый Якутск: «Мы должны стремиться к тому, чтобы сохранить исторический облик города. На мой взгляд, старые дома нужно реконструировать или воссоздавать в первоначальном виде. Естественно, застройщикам это невыгодно, но социальные задачи должны стоять в приоритете. Также если объект идет на снос, то необязательно, чтобы на этом месте появился жилой дом».

Директор департамента жилищных отношений администрации Якутска Игорь Ткаченко считает, что в Якутске пока нет проблемы обрушения каменных зданий, и в основном они все в удовлетворительном состоянии. «Есть, конечно, исключения, как, например, дом по Ленина, 27. На данный момент он единственный из каменных домов был признан аварийным и расселён», — напомнил глава городского профильного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии жильцов дома по адресу Ленина, 27, который располагался в центре города, городские власти совершили рейдерский захват их собственности. В мэрии же считают, что эвакуировали людей из опасного и не подлежащего восстановлению здания. В администрации Якутска настаивают: восстановлению дом не подлежал, потому и был снесён. Экспертизу здания проводила специализированная организация МИП «Арктик-Бур», которая в своем экспертном заключении сделала вывод о необходимости сноса дома и невозможности проведения в нём ремонтно-восстановительных работ. Жильцы же уверены, что их дом, расположенный в центре города, власти города намеренно довели до аварийного состояния, а затем снесли, даже не рассмотрев возможности реконструкции.

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